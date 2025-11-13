 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

The Guardian рассказала, как «ложь, наглая ложь и ИИ» повлияют на выборы

Газета предупредила, что использование ИИ для создания политических видеороликов будет становится все более распространенным. Это также не обойдет и президентские выборы в США в 2028 году
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Использование искусственного интеллекта станет характерной особенностью будущих предвыборных кампаний в США, сообщает The Guardian. ИИ все чаще используют в политической борьбе для создания вводящих в заблуждение фотографий и видео, констатирует газета.

«Я думаю, что настоящим прорывом в этом избирательном цикле стало использование генеративного ИИ для создания контента, который напрямую обращается к избирателям», — заявил газете член Ассамблеи штата Нью-Йорк Алекс Борес, который был одним из инициаторов принятия законов, регулирующих использование ИИ.

Во время прошедших в Нью-Йорке выборов мэра многие кандидаты и их штабы создавали видеорекламу для избирателей с помощью искусственного интеллекта, пишет The Guardian.

Действующий мэр Эрик Адамс использовал ИИ для автоматических звонков жителям Нью-Йорка, в которых робот говорил на мандаринском диалекте, урду и идише. Также он создал видео, в котором ИИ отобразил, как бы выглядел Нью-Йорк при его оппоненте, впоследствии одержавшем победу кандидате Зохране Мамдани. В видеоролике город был полностью уничтожен войной.

Другого кандидата Эндрю Куомо обвинили в расизме и исламофобии после того, как его предвыборный штаб опубликовал в X видео, на котором была показана сгенерированная ИИ сцена. В ролике Мамдани ест рис руками и темнокожий мужчина ворует в магазине. Штаб Куомо позже удалил видео и объяснил, что оно было опубликовано случайно.

«Ложь была частью политики с незапамятных времен. Но это — нечто иное, чем просто ложь, и нечто иное, чем приписывание оппоненту слов, которых он не говорил», — сказал сопредседатель некоммерческой правозащитной организации Public Citizen Роберт Вайсман. Public Citizen участвовала в принятии многих законов об искусственном интеллекте в США, отметила газета.

В штате Нью-Йорк предвыборные штабы должны помечать рекламу, созданную искусственным интеллектом, соответствующим образом, но некоторые штабы, в том числе штаб Куомо, который опубликовал и удалил такую рекламу, этого не сделали, уточняет издание. Поэтому избирательная комиссия Нью-Йорка может выдвинуть обвинения против предвыборных штабов.

С приближением президентских выборов в США в 2028 году политические видеоролики, созданные с помощью ИИ, скорее всего, никуда не денутся, считает The Guardian. В январе 2024 года эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) и компании Accenture также заявляли о тревоге насчет того, что дипфейки в сочетании с фишинговыми атаками могут помешать проведению выборов во всем мире. В 2024 году в более 60 странах прошли выборы, в том числе в России, США, ЕС и Индии.

Как отмечалось в отчете ВЭФ, созданные ИИ дипфейковые видео или аудиозаписи могут использоваться для распространения ложной информации о кандидатах или манипулирования общественным мнением. Они привели в пример выборы в Словакии в сентябре 2023 года, когда был выпущен дипфейковый аудиоклип, из которого следовало, что один из кандидатов якобы обсуждал с представителем СМИ, как проводить манипуляции.

Технологии и медиа
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

4 ноября в нескольких американских штатах прошли выборы. Центральным событием стали выборы мэра Нью-Йорка, где сенсационную победу одержал 34-летний представитель прогрессивного крыла Демократической партии, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Победив на выборах, он стал самым молодым мэром города более чем за столетие, его первым мэром-мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.

Он обещал открыть муниципальные магазины с оптовым ценами в каждом районе (боро) города, сделать автобусы бесплатными и быстрыми (они самые медленные в стране и передвигаются со средней скоростью примерно 13 км/ч), ввести бесплатное образование для всех детей в возрасте до пяти лет и заморозить арендную плату для 1 млн квартир со стабилизированной рентой — арендодатель не может поднимать ее выше установленного регулятором лимита.

Президент США Дональд Трамп тоже пользуется технологиями ИИ и даже публиковал ролики, сгенерированные нейросетью. В октябре во время протестов No Kings, направленных против политики Трампа, американский лидер опубликовал видео, созданное искусственным интеллектом, на котором он управляет истребителем и выливает коричневую жидкость на американцев.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
искусственный интеллект предвыборная кампания выборы мэра Нью-Йорк

