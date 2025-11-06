 Перейти к основному контенту
В Минцифры разработают проект по маркировке контента, созданного ИИ

Замглавы Минцифры Шойтов: обсуждается пилотный проект по маркировке ИИ-контента
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного искусственным интеллектом контента. Минцифры подготовит пилотный проект инициативы, заявил Шойтов. Такая инициатива уже реализуется в Китае и Евросоюзе
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минцифры России готовит пилотный проект по маркировке сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ) контента, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов на форуме «ИТ-диалог 2025». Трансляция велась на сайте форума.

«Маркировка контента — здесь обсуждения ведутся. И, наверное, будет, я думаю, скорее всего, что-то на уровне пилотного проекта», — сказал Шойтов.

Проект может быть реализован примерно в течение одного-двух лет, предположил замглавы Минцифры.

Как рассказал Шойтов, сейчас обсуждается, что именно маркировать — оригинальный контент, созданный человеком, указывая, что это не ИИ, или контент, сгенерированный искусственным интеллектом. По его мнению, маркировка оригинального контента позволит создать определенную сферу доверия в соцсетях и на информационных платформах. Он подчеркнул, что сейчас в России есть все технологии, которые позволяют реализовать подобный проект с маркировкой.

В июле Минцифры назвало первоочередной задачей закрепление в законодательстве «правового режима легитимного создания, распространения и использования» ИИ-контента. В министерстве тогда подчеркнули, что пока нет единого понятийного аппарата — например, юридических терминов «дипфейк», «искусственный интеллект» и «синтетический контент» пока не существует.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов подтвердил, что в России по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина создана рабочая группа «по разработке всего, что связано с законодательством в области ИИ».

Володин предложил обсудить вопрос маркировки ИИ
Технологии и медиа
Вячеслав Володин

Закон, призванный помечать ИИ-контент, тем временем уже действует в Евросоюзе с 2024 года. Годом ранее распоряжение о разработке механизмов подтверждения происхождения цифровых материалов было подписано и в США.

В 2025-м Китай ввел маркировку для сгенерированного нейросетями контента, новые правила вступили в силу с 1 сентября. Согласно требованиям, платформы и разработчики должны сообщать, что их сервисы создают контент с помощью искусственного интеллекта. В свою очередь магазины приложений должны проверять, как именно маркируется такой контент.

