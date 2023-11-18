Второй запуск «самой мощной в истории» ракеты завершился неудачей
Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship с площадки в Техасе. Компания вела трансляцию на своей странице в X (бывший Twitter).
Первая ступень ракеты — Super Heavy — успешно отделилась от корабля, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. Затем в ходе трансляции было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.
В апреле первый запуск этой ракеты закончился взрывом через несколько минут после старта. У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и началось вращение, поэтому Space решила преднамеренно уничтожить его.
Изначально вторая попытка испытательного запуска ракеты с кораблем была запланирована на 17 ноября, но была отложена на сутки. CNN отмечает, что Starship в этот раз провела в полете гораздо больше времени, чем при первой попытке в апреле, а изначально в сегодняшнем испытании запустились все 33 двигателя ракеты-носителя Super Heavy, но несколько преждевременно выключились.
Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном, отмечает компания.
Starship проходит испытания несколько лет и предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос. В рамках нового испытательного запуска планировалось 90 минут полета и ожидалось, что космический корабль успешно выйдет в космос, частично облетит Землю и приводнится недалеко от Гавайских островов. Хотя Starship и Super Heavy — многоразовые системы, SpaceX собиралась организовать обычное приводнение, а не вертикальную посадку, как это обычно делают первые ступени Falcon 9 и Falcon Heavy, отмечает портал Space.com.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера