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Роскомнадзор заблокировал новый альбом «Касты» на «Яндекс Музыке»

Альбом «Касты» «Новинки зарубежного рэпа» вышел в начале сентября. Роскомнадзор потребовал заблокировать его на «Яндекс Музыке» из-за контента, направленного на «дестабилизацию общественно-политической обстановки»
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Новый альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа» заблокирован на «Яндекс Музыке» по требованию Роскомнадзора, сообщили РБК в пресс-службе стримингового сервиса.

Причиной стало наличие информации, «направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России. В «Яндекс Музыке» отметили, что обязаны исполнять подобные требования РКН в течение суток, иначе сервис окажется недоступен.

На странице альбома висит плашка о том, что он недоступен, его нельзя прослушать и скачать.

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«Новинки зарубежного рэпа» — антивоенный альбом «Касты», который вышел 6 сентября, в нем 14 песен. Участники группы выступают против боевых действий на Украине. По данным «Фонтанки», они попали в список «нежелательных» музыкантов, выступления которых находятся под негласным запретом. Кремль не подтверждал существование подобных перечней. По словам Дмитрия Пескова, черные списки есть у правоохранителей, в них указаны те, кто нарушает законы страны.

В 2022 году группа «Каста» уехала из России, после чего фронтмен, рэпер Влади выпустил сольник «Длится февраль». Последним альбомом «Касты» до «Новинок» был «Альбомба», вышедший в 2021 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Роскомнадзор «Яндекс Музыка» Каста группа альбом
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