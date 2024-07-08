Первый альбом «Кровостока» заблокировали на стриминговых сервисах

На стриминговых сервисах заблокировали альбом «Река крови», которому в этом году исполнилось 20 лет, сообщили музыканты. Инструментальная версия пока доступна

Лидер группы «Кровосток» Антон Черняк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России заблокировали альбом группы «Кровосток» «Река крови», сообщили музыканты в телеграм-канале. По их данным, альбом заблокирован по решению Роскомнадзора.

Инструментальная версия альбома пока доступна на стриминговых сервисах, отметили они.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

«Река крови» — дебютный альбом группы, он был выпущен в 2004 году. Пластика включает одну из самых известных песен музыкантов «Биография». Всего у коллектива семь студийных альбомов, последний — «Наука» — вышел в 2021 году.

Летом 2015 года Ярославский областной суд по требованию прокуратуры запретил в России информацию, размещенную на сайте «Кровостока», в том числе тексты песен за «призывы к асоциальному поведению, отвержению общечеловеческой морали», описания технологии убийств и «положительных ощущений от употребления наркотиков». Несколько месяцев спустя решение отменили.

Музыканты осудили военные действия на Украине, группа столкнулась с отменой концертов в России. «Фонтанка» писала, что ее внесли в список «запрещенных артистов». В Кремле заявляли, что не знают о подобных перечнях. Участники группы покинули Россию.