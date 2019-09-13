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Исследователи ИИ из России уступили конкурентам по числу публикаций
Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) из России уступают зарубежным конкурентам по числу научных публикаций. Закрытость может привести к технологическому отставанию, говорят эксперты. В компаниях с этим не согласны
Фото: Emilio Morenatti / AP

Российские компании — лидеры в области развития искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) — значительно уступают мировым конкурентам по количеству научных публикаций, посвященных этой технологии. Такой вывод приводится в альманахе «Искусственный интеллект. Обработка естественного языка, распознавание и синтез речи», подготовленном Центром национальной технологической инициативы на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

Центр ссылается на данные Microsoft Academic на начало августа этого года, согласно которым у ABBYY было 58 публикаций по теме исследований в области искусственного интеллекта, у «Яндекса» — 20, у Mail.Ru Group — одна, а у Сбербанка — ни одной. Согласно данным Microsoft Academic, с начала 2019 года по теме искусственного интеллекта было сделано 165,09 тыс. публикаций: наибольшее число приходилось на Китайскую академию наук (36,6 тыс. публикаций), а среди компаний — на IBM (5,022 тыс.), Microsoft (2,658 тыс.) и Google (2,466 тыс.).

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«Мировые компании — лидеры в области ИИ (искусственного интеллекта. — РБК) активно публикуются. Это создает активный обмен информацией и способствует росту каждого исследователя, — указано в альманахе. — В отличие от них, российские компании — лидеры в области ИИ практически не публикуются». Авторы альманаха оговариваются, что это не означает, что они отстают по уровню развития от зарубежных коллег, однако в перспективе закрытость приведет к отставанию. Специалисты из России «не участвуют в мировой исследовательской повестке и «варятся в собственном соку».

Как пояснил РБК руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта НИУ ВШЭ Сергей Кузнецов, научные публикации — это показатель академического развития той или иной области. Академическое развитие необязательно напрямую и сразу оказывает влияние на коммерческий успех, однако сильно влияет на развитие всей научно-промышленной экосистемы — дает преимущества в долгосрочной перспективе. «Результаты академических публикаций плавно перетекают в бизнес-проекты и стартапы, что ведет к общему развитию рынка», — пояснил Кузнецов.

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Как отметила заместитель директора по разработке технологий компании ABBYY Татьяна Даниэлян, на число публикаций влияет множество факторов. «Крупнейшие институты, такие как Стенфорд, Беркли, MIT (Массачусетский технологический институт. — РБК) и т.п., а также DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. — РБК) активно занимаются исследованиями в области искусственного интеллекта и делают научные публикации с 1970-х годов. Многие исследователи в указанных [в альманахе] компаниях являются сотрудниками этих вузов и начали публиковать свои работы с момента основания этих компаний. В России этот процесс начался только в начале 2000-х», — указала Даниэлян.

Другие причины, из-за которых российские компании меньше рассказывают о своих достижениях, в материалеРБК Pro.

Авторы: Анна Балашова, Евгения Баленко
Теги: искусственный интеллект, ABBYY, «Яндекс», Сбербанк
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