Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение

Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей. Приложение, которым пользуется почти 50 млн человек, будет анализировать их предпочтения по 1000 параметров

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Сбербанк масштабно обновил свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщила РБК пресс-служба банка. Теперь оно подстраивается под клиента в соответствии с его предпочтениями благодаря внедренному искусственному интеллекту.

Новая версия приложения доступна для пользователей iPhone и Android с 18 июля, клиенты банка могут установить и обновить «Сбербанк Онлайн» через официальные магазины мобильных телефонов.

Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк. Например, переводы денег родителям, оплата ЖКХ или сотовой связи.