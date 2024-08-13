В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

«Базальт СПО» разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств на открытом исходном коде. Это не первая попытка создать подобный продукт в России, но лидерами среди массовой аудитории остаются Android и iOS

«Базальт СПО» — разработчик российской операционной системы ALT Linux, которая используется в рабочих станциях, серверах и при создании виртуальной инфраструктуры, — зарегистрировал товарный знак AltPhone. Это следует из данных системы СПАРК. Как пояснил РБК представитель разработчика, так будет называться мобильная операционная система, над которой работает компания.

Он добавил, что в составе платформы — свободное программное обеспечение: ядро Linux и программные компоненты, включенные в независимый репозиторий проекта «Сизиф». В рамках последнего специалисты «Базальт СПО» сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но с какими именно, представитель не уточнил.

Он подчеркнул, что сейчас операционная система находится на стадии разработки и не является законченным продуктом. Сроки вывода продукта на рынок, инвестиции в его разработку и другие детали в «Базальт СПО» комментировать отказались.

По оценке сооснователя венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрия Комиссарова, инвестиции в разработку AltPhone могут составить «несколько сотен миллионов рублей», что гораздо дешевле, чем если бы платформу разрабатывали не на открытом коде.

Что такое «Базальт СПО» «Базальт СПО» разрабатывает операционные системы для различных устройств, используемых госорганами, организациями социальной сферы, крупными предприятиями. В реестр российского софта входят семь продуктов. В целом у этой операционной системы около 1 млн пользователей. По данным Rusprofile, выручка «Базальт СПО» в 2023 году — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 638 млн руб. Владельцами являются Агентство финансовой поддержки (73%), Алексей Новодворский и Алексей Смирнов (по 6,5%) и другие топ-менеджеры.

Есть ли перспективы у AltPhone

В России несколько компаний занимаются разработкой мобильных операционных систем, в том числе принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытые мобильные платформы» (продукт «Аврора»), НТЦ ИТ «РОСА» (Rosa Mobile), группа «Астра» (Astra Mobile), «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS), входящая в «ИКС Холдинг» Yadro (Kvadra OS), «Ред Софт» («Ред ОС М»). Но доминируют на рынке две зарубежные мобильные операционные платформы: Android и iOS, указывает продуктовый менеджер мобильных приложений «МойОфис» Илья Крючков. По его словам, для госнужд и обеспечения безопасности данных чаще выбирают «Аврору» и KasperskyOS. В целом рынок мобильных операционок в России является высококонкурентным, новым игрокам «придется серьезно поработать над дифференциацией своего продуктового предложения», отметил Крючков. С тем, что на рынке мобильных операционных систем уже довольно высокая конкуренция, согласен и руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

Первая проблема, с которой столкнется любой новый игрок на рынке, — это безопасность, сказал РБК представитель «Открытых мобильных платформ». Он пояснил, что современные мобильные платформы должны «уметь» изолировать каждое приложение и его данные от действий других приложений и иметь развитые механизмы защиты. Особенно это важно, например, для банковских приложений. Еще одна ключевая проблема — создать инструменты разработки для разработчиков мобильных приложений, так называемый SDK (набор инструментов для разработки программного обеспечения, объединенный в одном пакете). «Кроме того, мобильный телефон [совместимый с конкретной мобильной операционной системой] должен быть энергоэффективным в реальных, а не синтетических тестах, что достигается лишь опытом длительного использования в реальных проектах», — указал представитель «Открытых мобильных платформ».

По прогнозу Дмитрия Комиссарова, Rosa Mobile и Astra Mobile, а также, возможно, AltPhone начнут соответствовать требованиям рынка не ранее чем через два-три года. Он пояснил, что сейчас перечисленные системы не позволяют достаточно долго держать заряд батареи и не могут параллельно работать с разными процессами. Кроме того, они не используют существенную часть оборудования в смартфонах, например датчики NFC (технология беспроводной передачи данных на устройства, находящиеся в радиусе 10 см). Для тех компаний, которые еще не представили альфа-версию (стадия внутреннего тестирования нового продукта), например KasperskyOS, по словам Комиссарова, «путь будет еще более длинным». Наиболее «готовой» он назвал операционную систему «Аврора», уточнив, что она установлена на нескольких сотнях тысяч устройств.

Сооснователь и замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко считает, что вначале спектр поддерживаемого AltPhone оборудования будет ограничен, но если «Базальт СПО» сможет обеспечить качественные драйверы для всех подсистем мобильных устройств — Wi-Fi, Bluetooth, touch screen, модема, акселерометров и др. — то у мобильной операционной системы есть перспективы. В то же время он полагает, что если компания будет ориентироваться только на пользователей из крупных корпораций, то «ограниченная пользовательская база» негативно скажется и на качестве платформы, и на количестве приложений, способных на ней работать.