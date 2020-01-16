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Общество ,  
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Умер рисовавший карты Средиземья для «Властелина колец» сын Джона Толкина

После смерти отца он доработал и опубликовал «Сильмариллион» и несколько других произведений
Кристофер Толкин (Фото: Aubusson / Youtube)

Сын английского писателя Джона Толкина Кристофер умер в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Международного Толкиновского общества.

Кристофер — третий и младший сын автора «Властелина колец». Он родился в 1924 году в Лидсе, во время Второй мировой войны был пилотом Королевских ВВС Великобритании, позднее стал преподавателем английского языка в Оксфордском университете.

Кристофер был автором многих оригинальных карт Средиземья, которые публиковались в первых изданиях «Властелина колец».

После смерти отца он вместе с канадцем Гаем Габриэлем Кеем доработал и опубликовал невышедшую книгу Толкина-старшего — «Сильмариллион». Позже он работал над черновиками отца и выпустил 12-томную серию «История Средиземья».

Кристофер был главой компании Tolkien Estate, которая управляет имуществом его отца и авторскими правами на его произведения, за исключением прав на адаптацию «Хоббита» и «Властелина колец», которые принадлежат Middle-earth Enterprises продюсера Сола Зэнца.

В ноябре 2017 года Tolkien Estate продала Amazon права на производство сериала по вселенной «Властелина колец», стоимость сделки не разглашалась. В том же месяце Кристофер сложил с себя полномочия главы компании, сосредоточившись на издательском бизнесе.

Он критиковал трилогию Питера Джексона, говоря, что ее авторы «выпотрошили книгу, сняв экшен-фильм для 15-25-летних», пишет The Guardian. По словам Кристофера, «Толкин стал монстром, поглощенным своей собственной популярностью и абсурдностью нашего времени», а коммерциализация свела на нет эстетическое и философское влияние творений писателя. При этом сын Кристофера, Саймон, консультировал команду Джексона.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Толкиен
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