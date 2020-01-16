Умер рисовавший карты Средиземья для «Властелина колец» сын Джона Толкина

После смерти отца он доработал и опубликовал «Сильмариллион» и несколько других произведений

Кристофер Толкин (Фото: Aubusson / Youtube)

Сын английского писателя Джона Толкина Кристофер умер в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Международного Толкиновского общества.

Кристофер — третий и младший сын автора «Властелина колец». Он родился в 1924 году в Лидсе, во время Второй мировой войны был пилотом Королевских ВВС Великобритании, позднее стал преподавателем английского языка в Оксфордском университете.

Кристофер был автором многих оригинальных карт Средиземья, которые публиковались в первых изданиях «Властелина колец».

После смерти отца он вместе с канадцем Гаем Габриэлем Кеем доработал и опубликовал невышедшую книгу Толкина-старшего — «Сильмариллион». Позже он работал над черновиками отца и выпустил 12-томную серию «История Средиземья».

Кристофер был главой компании Tolkien Estate, которая управляет имуществом его отца и авторскими правами на его произведения, за исключением прав на адаптацию «Хоббита» и «Властелина колец», которые принадлежат Middle-earth Enterprises продюсера Сола Зэнца.