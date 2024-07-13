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Технологии и медиа ,  
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Reuters узнал о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом

OpenAI продвинулся в создании ИИ-модели, способной размышлять как человек и вести «глубокое исследование», что приблизит систему к получению сверхчеловеческого уровня интеллекта. Пока нейросети при проблемах додумывают информацию
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Создатель ChatGPT, компания OpenAI, работает над новым проектом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы.

Strawberry — тщательно охраняемый секрет даже внутри OpenAI. Проект сосредоточен на том, чтобы ИИ-модели не только генерировали ответы на вопросы пользователя, но и заранее планировали разные сценарии взаимодействия, а также автономно изучали интернет для «глубокого исследования». Прежде модели искусственного интеллекта делать этого не умели, пояснили опрошенные агентством сотрудники OpenAI.

Как выяснил Bloomberg, на внутреннем собрании в OpenAI на днях продемонстрировали демоверсию исследовательского проекта, в который были заложены навыки рассуждения, схожие с человеческими. Опрошенные Reuters исследователи подчеркнули, что способность к рассуждению — ключ к достижению ИИ человеческого или сверхчеловеческого уровня интеллекта.

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Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

Языковые ИИ-модели уже умеют обобщать и писать тексты, но пока они часто не справляются с проблемами понимания здравого смысла и другими вопросами, которые люди понимают интуитивно — например, речь о логических ошибках или игре крестики-нолики. Когда нынешние ИИ-модели сталкиваются с подобными проблемами, они придумывают фиктивную информацию. Эксперты пояснили Reuters, что рассуждение позволит ИИ-моделям эффективно решать сложные многоэтапные задачи.

Прежде проект Strawberry носил название Q* (произносится как Q-Star). В компании называли его прорывом в поиске сверхинтеллекта, также известного как общий искусственный интеллект (AGI). Как писал Reuters, успехи в работе над ним послужили одной из причиной увольнения основателя компании Сэма Альтмана прошлой осенью, впоследствии он вернулся в компанию. «Наиболее важные области прогресса будут связаны со способностью рассуждать», — обещал Альтман в начале этого года.

«Мы хотим, чтобы наши модели ИИ видели и понимали мир так же, как и мы. Постоянные исследования новых возможностей искусственного интеллекта — обычная практика в отрасли, и все убеждены, что со временем эти системы будут совершенствоваться в своей логичности», — рассказал агентству представитель компании, но не стал отвечать на прямые вопросы о Strawberry.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
OpenAI ChatGPT искуственный интеллект
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