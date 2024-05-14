Володин и Мурашко поспорили о роли искусственного интеллекта в медицине

Системы с искусственным интеллектом не должны заменять врача, считает спикер Госдумы. Для этого планируется вернуть сертификацию медицинских вузов под контроль государства

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Искусственный интеллект (ИИ) должен помогать врачу, но не заменять его, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время рассмотрения кандидатуры Михаила Мурашко на должность министра здравоохранения (трансляция заседания велась на сайте Госдумы).

Так Володин отреагировал на слова Мурашко, занимающего пост министра здравоохранения с 2020 года, о пользе ИИ в медицине. И.о. министра указал, что системы с искусственным интеллектом позволяют не просто повысить качество диагностики, но и расширяют возможность постановки диагноза по одному снимку. «Например, по снимку легких уже дополнительно к компьютерной томографии дается заключение по коронарному кальцию, состоянию костной ткани, наличию остеопоротических изменений и многое другое. Приход ИИ сегодня просто необходим и важен», — отметил Мурашко.

«Вы сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача. Он должен помогать врачу. И это должна быть наша позиция, — возразил Володин. — Если у вас другая точка зрения, скажите. Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам дефицит кадров заменить искусственным интеллектом». Он также отметил, что в сельских районах дефицит кадров может достигать 80%.

Володин также напомнил про проблему сертификации вузов, обучающих медицинским специальностям. Он настаивает, что сертификацию таких учреждений необходимо вернуть под государственный контроль. «Мы ждем ответа от министра [по науке и высшему образованию] Фалькова, чтобы он здесь нам подтвердил, что изменения будут приняты», — указал Володин.

О том, как может измениться система, рассказал председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Он представлял кандидатуру Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования. По словам Кабышева, уже подготовлен законопроект, согласно которому создание медицинского факультета будет возможно, только если Минздрав выдаст заключение о том, что кадровое обеспечение и материально-техническая база организации соответствуют необходимым требованиям.

Фальков в свою очередь отметил, что этого все-таки будет недостаточно для решения кадрового вопроса в медицине.

«Мы с коллегами из регионов, университетов и Минздрава обстоятельно проанализировали ситуацию и выработали необходимый комплекс мер. Надо начинать, конечно, со стандартов, именно они определяют требования к педагогическим кадрам, клиническим базам, помещениям, материально-техническому оснащению. В ближайшее время скорректируем ГОС (государственные образовательные стандарты. — РБК) вместе с профильным советом медицинских, фармацевтических университетов», — указал Фальков.

Кроме того, по его словам, необходимо запустить отдельную программу — по повышению квалификации преподавателей в ведущих университетах и научных институтах медицинского профиля, а также обновить оборудование, где это необходимо.

Во вторник Госдума рассматривает кандидатов на министерские посты в правительстве. Ранее депутаты утвердили премьером Михаил Мишустина и его заместителей.