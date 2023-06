Владелец СТС купил права на фильмы бывшей студии Тимура Бекмамбетова

Новые фильмы студии Bazelevs, создавшей «Елки» и «Горько!», будет распространять Национальная медиа группа. Эксперты видят в основном плюсы партнерства, но говорят и о рисках для НМГ после того, как из Bazelevs вышел Бекмамбетов

Кинокомпания Bazelevs (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Национальная медиа группа (НМГ) купила права на новые фильмы киностудии Bazelevs. Об этом РБК сообщил представитель самой киностудии, в пресс-службе НМГ информацию о сделке подтвердили. В рамках партнерства медиахолдинг получит эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телевизионный показ и релиз в интернете пакета новых проектов кинокомпании, рассказали участники сделки.

Чем известен покупатель

НМГ — один из крупнейших частных российских медиахолдингов. В числе его активов — телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kids, группа «Известия», газеты «Спорт-Экспресс» и «Деловой Петербург», онлайн-кинотеатр more.tv. НМГ также владеет 19,46% акций «Первого канала». Компании целиком или частично принадлежат несколько крупных киностудий, в том числе Art Pictures Федора Бондарчука (фильмы «Сталинград», «Притяжение», «9 рота») и Vodorod («Лед», «Вторжение»).

Последние открытые данные о финансовых результатах АО «НМГ» датируются 2021 годом. Тогда выручка холдинга, по данным Rusprofile, составила 47 млрд руб., чистая прибыль — 237 млн руб.

Чем известен продавец

Киностудия Bazelevs была основана в 1994 году Тимуром Бекмамбетовым. Одним из ее первых кассовых проектов стала выпущенная в 2004 году экранизация романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», которая стала самой кассовой картиной того года и собрала в прокате $26 млн. Компания также создала киносерии «Елки» и «Горько!». С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

В 2022 году Бекмамбетов продал российский Bazelevs его генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка была обеспечена годовой выручкой компании. Несмотря на то что Бекмамбетов полностью вышел из бизнеса, студия продолжила с ним сотрудничество как с режиссером, в частности, по мультфильму «Ходжа Насреддин», производимому в партнерстве с Турцией.

Выручка основного юрлица Вazelevs — ООО «Базелевс» — в 2022 году составила 372 млн руб. (рост год к году — 56%), прибыль — 79 млн руб. (рост год к году почти в восемь раз). Компания входит в утвержденный Фондом кино перечень лидеров российского кинопроизводства, что позволяет ей претендовать на приоритетную поддержку государства.

Суть сделки

В рамках партнерства НМГ приобрела эксклюзивные права на пакет новых проектов Bazelevs в трех ключевых категориях: кинопрокат, показ на телевидении и дистрибуция в интернете.

Сделка по кинопрокату подразумевает, что принадлежащий медиахолдингу «НМГ Кинопрокат» получит права на кинотеатральный релиз грядущих проектов студии. Собственную кинопрокатную компанию НМГ запустила в конце 2022 года, проект возглавил бывший топ-менеджер российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney Вадим Смирнов. Прокатчик уже заключил соглашение с группой компаний «Рики» и выступает официальным дистрибьютором полнометражного игрового фильма «Малышарики. День рождения» и киноальманаха о Смешариках. Компания также занимается дистрибуцией картины «По щучьему велению» компании СТВ.

Среди проектов Bazelevs, на которые теперь получит права НМГ, — находящаяся в производстве десятая часть франшизы «Елки», премьера которой состоится 7 декабря 2023 года, мультфильм «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова (релиз запланирован на 2024 год) и анимация «Возвращение мамонтенка», которая станет продолжением советского мультфильма «Мама для мамонтенка» (релиз запланирован на 2025 год).

Помимо проката НМГ получает телеправа на показы «Елок 10» и «Ходжи Насреддина» на телеканалах холдинга, а также эксклюзивные digital-права на распространение этих проектов в интернете. Как пояснили РБК в НМГ, холдинг сможет продавать права на включение фильмов Bazelevs в библиотеки других онлайн-кинотеатров, а не только распространять их на собственной платформе. Стороны, как уточнили представители компаний, в дальнейшем планируют «масштабирование партнерства».

Сумма сделки

Официально сумму сделки ни Bazelevs, ни НМГ не раскрывают. Несколько участников рынка пояснили РБК, что обычно подобное партнерство не привязано к фиксированной сумме. Так, за права на дистрибуцию в кино прокатчик берет процент с кассовых сборов. Модель работает следующим образом: 50% остается кинотеатрам, около 12–15% получает прокатчик, остальное — продюсер и студия-производитель. Однако когда речь идет о потенциально кассовых проектах с шансом попасть в топ-5 наиболее популярных фильмов года, прокатчик может устанавливать более высокий процент. Впрочем, телевизионные и digital-права чаще всего подразумевают пресейл, то есть выплату фиксированной суммы заранее, которую потом покупатель прав «отбивает» за счет рекламы или перепродаж на другие платформы.

Собеседник РБК в одной из видеоплатформ предположил, что только digital-права на распространение контента Bazelevs в интернете могли обойтись НМГ примерно в 1,5 млрд руб. «Важно, что все эти фильмы будут идти в большом прокате, это всегда повышает ценник в интернете, — объясняет он. — И если хотя бы один из этих проектов выстрелит, то сделка в целом окупится».

Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров дает более скромную оценку и считает, что речь может идти о сумме от 500 млн руб. совокупно за все новые проекты компании с учетом отсроченных платежей в форме процента от сборов. У готовящихся проектов Bazelevs публично озвученных эстимейтов (так называют ожидаемые сборы) пока нет, однако девятая часть «Елок», например, собрала 613 млн руб.

Денежная составляющая договора как минимум разбита на единовременный платеж или несколько таковых, а также регулярные отчисления от поступлений всех видов, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «По нашим оценкам, это одна из крупнейших сделок в культурных индустриях России за последнее время», — добавляет он.

Как оценивают аналитики потенциал сделки

Заключенное партнерство при озвученных условиях в равной степени выгодно как для НМГ, так и для Bazelevs, считает директор института современных медиа Кирилл Танаев. «Холдинг получает эксклюзив на качественный и востребованный контент, а киностудия — партнера, который возьмет на себя прокат во всех средах и маркетинг», — объясняет он.

Похожей позиции придерживается и Сафронов из InterMedia. Bazelevs продажа прав «сулит стабильность, безопасность и точное знание, что их следующие проекты смогут дойти до аудитории без каких-либо серьезных проблем», объясняет эксперт. Для НМГ, в свою очередь, это «перспективное создание востребованного контента». «Такой подход приходит на смену популярным несколько лет назад сделкам first look deal (договор о том, что создатель несет свои идеи и наработки в первую очередь партнеру, и только если он их не одобрил — третьим сторонам), — отмечает Сафронов. — Как показала практика, по итогам этих сделок много выдающегося нового контента не появилось. Теперь же вместо first look deal следует ожидать более конкретных сделок с правами на показ, а также покупками кинокомпаний целиком».

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, оценивает потенциал сделки не столь оптимистично. «После выхода из бизнеса Бекмамбетова это уже не тот Bazelevs, — объясняет он свою позицию. — Сейчас это темная комната с черной кошкой. «Елки» — хороший бренд, но над новой частью будет работать незнакомая команда. В «Ходже Насреддине» сильной личностью выступает Бекмамбетов в роли режиссера, но его долгоиграющие планы на этот проект неочевидны, а юридически он по отношению к кинокомпании — просто наемный сотрудник. Если для Bazelevs в этой сделке только плюсы, то НМГ берет на себя очень большие риски».