Reuters узнал об идее Google допустить рекламу конкурентов на Youtube

Компания предложила такое решение в рамках антимонопольного дела, которое против нее завела Еврокомиссия, чтобы не доводить его до суда. В ЕС полагают, что Google вынуждает рекламодателей использовать свои рекламные технологии

Американская компания Alphabet (материнская компания Google) предложила разрешить конкурирующим операторам размещать рекламу на видеохостинге YouTube, пытаясь урегулировать ситуацию с антимонопольным расследованием Еврокомиссии до суда, сообщили агентству Reuters информированные источники.

Еврокомиссия начала расследование в отношении Google в июне прошлого года. В ЕК полагают, что Google отдает предпочтение технологиям онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам. Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер тогда говорила, что корпорация занимает доминирующую позицию на всех уровнях системы онлайн-рекламы, собирая данные для таргетированного представления объявлений. При этом она же продает рекламное пространство и выступает посредником при размещении объявлений.

Таким образом, Google контролирует все звенья производственной цепочки онлайн-рекламы, что создает угрозу для конкуренции и ставит независимые компании в уязвимое положение, говорила она.

Служба надзора за конкуренцией ЕС обратила внимание, что компания вынуждает рекламодателей использовать свою технологию Ad Manager для показа рекламы на YouTube. Кроме того, Google требует, чтобы рекламодатели использовали созданные ею сервисы Display & Video 360 и Google Ads.

В случае, если итоги расследования подтвердят эти доводы, компанию может ждать штраф в размере 10% от ее годового оборота, пишет агентство. В первом квартале 2022 года Youtube заработал на рекламе $6,9 млрд.

Это не первое антимонопольное расследование, которое Еврокомиссия начала в отношении Google. В марте ЕК заинтересовалась ее соглашением с корпорацией Meta (компания, а также созданные ею соцсети Facebook и Instagram, признаны экстремистскими и запрещены в России) от 2018 года. По данным властей, документ давал Facebook право пользоваться рекламным сервером Google на специальных условиях, чем укреплял положение соцсети на рекламном рынке. Взамен Facebook не стала запускать собственный рекламный сервер, который мог бы составить конкуренцию продукту Google.

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В декабре 2019 года агентство со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщило, что антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении методов сбора данных, которыми пользуется Google. Регулятор заинтересовался, какие данные запрашивает Google, и как использует их и определяет их ценность. В компании тогда утверждали, что используют данные, чтобы улучшить работу своих сервисов и показывать пользователям релевантную рекламу.