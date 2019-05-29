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Онлайн-кинотеатры нашли риски в идее Минкультуры собрать данные о показах
Минкультуры намерено обязать онлайн-кинотеатры за свой счет обеспечить выдачу сведений о каждом показе фильма в ЕАИС, которая уже учитывает сборы кинотеатров. Участники рынка называют этот механизм дискриминационным
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ассоциация «Интернет-видео» выступила против размещенного на портале правовой информации предложения Минкультуры о распространении на онлайн-кинотеатры практики предоставления сведений о показах фильмов в Единую федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС). Это следует из письма ассоциации замминистру культуры Павлу Степанову (есть в распоряжении РБК).

«Мы не видим острой необходимости во введении государственной системы учета показа фильмов в сети Интернет посредством создания соответствующей информационной системы и возложения на онлайн-кинотеатры обязанностей по передаче в нее данных о показах, а также несения расходов на создание и взаимодействие с данной системой», — говорится в письме.

Онлайн-кинотеатры предложили иную систему учета проката фильмов в интернете — информацию могут предоставлять правообладатели, которым уже передаются сведения о реализации видеопродукции.

Авторы письма указывают и на то, что система, предложенная Минкультуры, будет ущемлять интересы отечественных компаний. Она не охватит крупных иностранных игроков, таких как YouTube, Google, а также социальные сети.

Из-за возникших претензий к документу авторы письма предлагают «не отталкиваться от текущей версии законопроекта», а начать консультации для «нахождения оптимальной модели». Консультации должны проводиться с онлайн-кинотеатрами, правообладателями, поисковыми системами, иностранными игроками и прочими участниками рынка.

Необходимость проработать вопрос о создании «механизма единой отчетности» онлайн-кинотеатров о количестве просмотров, собранных фильмами на той или иной площадке, закреплена в поручениях премьера Дмитрия Медведева, данных в конце марта. Минкультуры подготовило соответствующий законопроект, в котором указано, что демонстраторы фильмов в интернете должны сами предоставлять все данные о показах в единую информационную систему. Кроме того, ведомство предлагает применить «институт прокатных удостоверений» в цифровой среде.

В письме ассоциации указывается, что исполнение поручения премьера «недостаточно проработано». «Помимо того, что необходимость разработки соответствующего нормативного акта недостаточно обоснована, предлагаемый механизм — не проработан, не реалистичен в исполнении и содержит множество недостатков и рисков для добросовестных участников рынка», — заявили в ассоциации.

Заместитель гендиректора ivi по правовым вопросам Михаил Платов в беседе с РБК отметил, что «после направления представителями крупнейших аудиовизуальных сервисов предложений по доработке законопроекта на данный момент они совсем не были учтены в тексте опубликованного законопроекта». «В текущей редакции мы считаем законопроект вредным и нерабочим для нашей индустрии, он противоречит практики ведения бизнеса и может создать хаос на этом рынке, — сказал Платов. — Мы надеемся, что у регулятора нет желания разрушать и так с трудом формирующуюся индустрию легальной дистрибуции и вносить еще больший конфуз на этот рынок». По его словам, законопроект обязывает сервисы «не только раскрывать коммерческую информацию о расчетах с правообладателями», но и «получать прокатные удостоверения на сотни тысяч единиц контента доступного в аудиовизуальных сервисах».

Ассоциация «Интернет-видео» объединяет онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play. 

Авторы: Мария Истомина, Георгий Тадтаев
Теги: Онлайн-кинотеатры, Минкультуры
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