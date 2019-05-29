Онлайн-кинотеатры нашли риски в идее Минкультуры собрать данные о показах

Минкультуры намерено обязать онлайн-кинотеатры за свой счет обеспечить выдачу сведений о каждом показе фильма в ЕАИС, которая уже учитывает сборы кинотеатров. Участники рынка называют этот механизм дискриминационным

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Ассоциация «Интернет-видео» выступила против размещенного на портале правовой информации предложения Минкультуры о распространении на онлайн-кинотеатры практики предоставления сведений о показах фильмов в Единую федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС). Это следует из письма ассоциации замминистру культуры Павлу Степанову (есть в распоряжении РБК).

«Мы не видим острой необходимости во введении государственной системы учета показа фильмов в сети Интернет посредством создания соответствующей информационной системы и возложения на онлайн-кинотеатры обязанностей по передаче в нее данных о показах, а также несения расходов на создание и взаимодействие с данной системой», — говорится в письме.

Онлайн-кинотеатры предложили иную систему учета проката фильмов в интернете — информацию могут предоставлять правообладатели, которым уже передаются сведения о реализации видеопродукции.

Авторы письма указывают и на то, что система, предложенная Минкультуры, будет ущемлять интересы отечественных компаний. Она не охватит крупных иностранных игроков, таких как YouTube, Google, а также социальные сети.

Из-за возникших претензий к документу авторы письма предлагают «не отталкиваться от текущей версии законопроекта», а начать консультации для «нахождения оптимальной модели». Консультации должны проводиться с онлайн-кинотеатрами, правообладателями, поисковыми системами, иностранными игроками и прочими участниками рынка.