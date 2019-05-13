Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими. Об этом он написал в своей колонке для «РИА Новости».

По словам министра, о высоком качестве российских фильмов говорят рекордные показатели по кассовым сборам.

Он также привел статистику по просмотрам российского кино в 2012–2018 годах. Министр ответил, что посещаемость кинотеатров увеличилась в два раза. Больше всего российские фильмы посмотрели в 2018 году — 57,9 млн зрителей, а сборы при этом составили 13,8 млрд руб.

«У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности», — отметил министр.