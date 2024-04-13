В Институте Пушкина спрогнозировали сценарий исчезновения русского мата

Ректор Института Пушкина связала нецензурную брань в речи блогеров и политиков с «остротой момента», но призвала их держать себя в руках. По ее мнению, мат может перестать быть табу и отдельным лексическим слоем русского языка

Наталья Трухановская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нецензурная лексика в русском языке может со временем перейти на уровень нейтрального рода ругательств. Такой сценарий в интервью РБК не исключила ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская.

«Один из возможных сценариев, который я могу спрогнозировать: за счет того, что эта лексика становится все менее табуированной, все более распространенной, она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые у нас и за ругательство не считаются», — говорит Трухановская.

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Комментируя нарастающее присутствие нецензурной брани в речи блогеров, телеведущих и политиков, ректор отметила, что «еще какое-то время назад эта лексика, помимо того что лингвистически относилась к категории ненормативной, была табуирована в публичной сфере».

«Никто не знает, кто как разговаривал на кухне, во дворе, в купе поезда, но в публичной сфере это было табу», — напомнила она. Появление такой лексики в речи публичных людей ослабило это табу в обществе: «Я не знаю, в силу каких общественно-политических или общественно-социальных причин вдруг стало можно выражаться так публично. Отсюда и пошло широкое распространение употребления этой лексики в нашем языке», — указывает она.

Для поддержания определенного уровня языковой культуры у людей должен быть образец правильной речи, считает Трухановская. В качестве примера она привела государственное телевидение времен СССР: «Все смотрели телевизор и понимали, как правильно надо говорить. Понятно, что нереально всем блогерам запретить употреблять обсценную лексику. Может быть, мы пойдем по пути других языков. Например, в немецком есть бранная лексика, но нет лексики ненормативной, нет такого лексического слоя, как мат».

Отвечая на вопрос о том, как влияет на общество использование мата в речи публичных личностей, высказывающихся в адрес людей другой национальности и с другим мнением, Трухановская обратила внимание на необходимость соблюдения норм приличия. Выбор лексики должен соответствовать речевой ситуации, указывает эксперт: «Если я приду на рынок и начну покупать огурцы, пользуясь словами Пушкина, наверно, я буду выглядеть очень неестественно, — объясняет она. — Но если я приду в парламент или в университет на лекцию к студентам и начну общаться в том речевом коде, в котором только что покупала огурцы на рынке, это тоже будет странно. Это разные коммуникативные ситуации. Люди, которые формируют наше общественное мнение, должны формировать и хороший язык».

Тягу публичных людей к использованию нецензурной и эмоционально окрашенной лексики в последние годы Трухановская связала с «остротой момента» и «всплеском агрессивности». «Представьте, что кто-то вламывается к вам в дом, — приводит она пример. — Будет странно сказать ему: «Будьте любезны, покиньте, пожалуйста, помещение. Вы мешаете нам ужинать». Наверно, мы будем выражаться немного другими словами и производить немного другие действия. Очень хотелось бы, конечно, чтобы те люди, которые являются лидерами общественного мнения, держали себя в руках, помня о том, что это пройдет, а в языке, в сознании, к сожалению, что-то закрепится».

С 2021 года в России действуют поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие соцсети удалять сообщения с нецензурной бранью. Однако за первый год действия этих требований о саморегулировании употребление нецензурной лексики россиянами в интернете сократилось лишь на 1%.

Хотя мат на телевидении в России законодательно запрещен, некоторые телеведущие используют в своей публичной речи пусть официально и не табуированную, но все же оскорбительную лексику. Например, телеведущий Владимир Соловьев в марте 2024 года назвал «тварями» тех, кто рассказывает о проблемах в Белгородской области, а жалобы местных жителей — «мерзкой истерикой». Случаи употребления мата на региональном ТВ привлекали к себе внимание — так, в 2021 году ведущий телеканала «Тюменское время» нецензурно выругался во время эфира новостей. Новости «ТСН» показывали в записи, а во время подводки к рекламному сюжету ведущий запнулся, читая текст с суфлера. Далее последовала нецензурная лексика в адрес редактора, который написал текст, перепутав окончания в словах. В результате холдинг «Сибинформбюро» отстранил от работы съемочную группу, которая занималась подготовкой эфира, а выругавшийся на коллег телеведущий впоследствии написал заявление об увольнении.