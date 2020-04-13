Bloomberg описал дизайн новых iPhone

У наследников iPhone 11 не будет закругленных углов, а торцы планируется выполнить из нержавеющей стали, как у iPad Pro. Также устройства планируется оснастить новым процессором, модулем связи 5G и еще большим экраном

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Компания Apple планирует внести существенные изменения в дизайн новых iPhone, презентация которых должна состояться осенью этого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации.

По информации агентства, Apple намерена выпустить до конца года два флагманских смартфона, которые станут наследниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также еще два аппарата с меньшим набором функций, которые будут значительно дешевле. Все устройства, как отмечает Bloomberg, будут оснащены модулем связи 5G.

Изменения внешнего вида коснутся флагманских моделей. Их дизайн, по данным агентства, будет больше напоминать планшет iPad Pro последнего поколения, вышедший в 2018 году. Разработчики хотят убрать у экрана смартфонов закругленные края и сделать его плоским. Торцы и углы устройств также будут без зализов и выполнены из нержавеющей стали.

По словам источников, размер экрана станет больше, однако насколько, они сказать не смогли (у iPhone 11 он составляет 6,5 дюймов). Все новые модели будут оснащены улучшенным процессором, его главной особенностью станет возможность для работы с приложениями дополненной реальности.