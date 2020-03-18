Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

Apple обещает, что благодаря новому процессору iPad получит превосходство в скорости над многими современными ноутбуками. Обновленный же MacBook Air получит клавиатуру Magic Keyboard

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Компания Apple объявила о выпуске обновленного MacBook Air, который получит 13-дюймовый дисплей, вдвое больший объем памяти (256 GB в минимальной комплектации и 2TB в максимальной), а также новый процессор Intel Core.

Компания обещает, что производительность ноутбука с новым процессором будет вдвое выше, чем у компьютеров предыдущего поколения, а емкость аккумулятора окажется достаточной, чтобы работать в течение всего дня.

Но основным отличием нового MacBook Air названа клавиатура Magic Keyboard, ранее использованная только на 16-дюймовом MacBook Pro. Клавиатура оснащена ножничным механизмом, который обеспечивает отсутствие залипаний клавиш.

Минимальная стоимость базовой модели нового MacBook Air составит $999.

18 марта Apple анонсировала выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.