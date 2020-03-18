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Технологии и медиа ,  
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Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

Apple обещает, что благодаря новому процессору iPad получит превосходство в скорости над многими современными ноутбуками. Обновленный же MacBook Air получит клавиатуру Magic Keyboard
Apple AAPL $242,35 -2,61% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Apple объявила о выпуске обновленного MacBook Air, который получит 13-дюймовый дисплей, вдвое больший объем памяти (256 GB в минимальной комплектации и 2TB в максимальной), а также новый процессор Intel Core.

Компания обещает, что производительность ноутбука с новым процессором будет вдвое выше, чем у компьютеров предыдущего поколения, а емкость аккумулятора окажется достаточной, чтобы работать в течение всего дня.

Но основным отличием нового MacBook Air названа клавиатура Magic Keyboard, ранее использованная только на 16-дюймовом MacBook Pro. Клавиатура оснащена ножничным механизмом, который обеспечивает отсутствие залипаний клавиш.

Минимальная стоимость базовой модели нового MacBook Air составит $999.

18 марта Apple анонсировала выпуск наиболее продвинутого планшета iPad Pro — с восьмиядерным процессором A12Z Bionic («обеспечивает превосходство в скорости над многими современными ноутбуками», уверяет компания), сканером LiDAR, позволяющим измерять расстояние до объектов на дистанции до пяти метров, и поддержкой трекпадов.

Apple обещает, что пять микрофонов iPad Pro обеспечат студийное качество записи звука, а удвоение числа камер (гаджет получит широкоугольный модуль Wide с разрешением 12 МП и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с разрешением 10 МП) «изменит правила» игры даже для профессионалов. iPad Pro станет своего рода мобильной студией для подкастеров и других создателей контента, отмечается в сообщении Apple.

С iPad Pro можно будет использовать Magic Keyboard, которая будет примагничиваться к планшету и удерживать его на весу под нужным углом.

Стоимость 11-дюймовой версии iPad Pro в России составит 69 990 руб., версии с размером экрана 12,9 дюйма — 86 990 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Apple, MacBook, iPad
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