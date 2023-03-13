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Армянская «дочка» МТС попросила разрешения продать акции

Оператор «МТС Армения» подал заявку с просьбой разрешить продажу своих акций
«Дочка» крупнейшего российского оператора МТС в Армении попросила местные власти одобрить продажу собственных акций. Детали сделки неизвестны, эксперты уверены, что она не повлияет на общие показатели группы
МТС MTSS ₽256,7 -0,39% Купить
Фото: Максим Стулов / ТАСС
Фото: Максим Стулов / ТАСС

«МТС Армения» (оказывает услуги под брендом Viva-MTS; принадлежит российской МТС) подала заявку в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении с просьбой разрешить продажу своих акций, сообщил «Sputnik Армения».

Представитель МТС не ответил на вопрос, сколько акций «МТС Армения» планируется продать. В компании лишь сообщили «Интерфаксу», что фокусируются на развитии бизнеса в России и потенциально могут рассмотреть продажу актива в Армении, «если найдутся покупатели с хорошей оценкой». Какую оценку в компании считают «хорошей», представитель не уточнил.

«Sputnik Армения» сообщил о двух вероятных покупателях «МТС Армения» — букмекерской конторе 1Xbet и «Газпроме». Источник РБК из числа местных инвестбанкиров назвал среди возможных претендентов АрмБизнесБанк.

РБК направил запрос в Комиссию по регулированию общественных услуг.

Российская МТС приобрела около 80% акций оператора «ВиваСелл» в Армении в 2007 году, а в 2009-м увеличила свою долю до 100%. Согласно финансовому отчету за 2022 год, выручка «МТС Армения» равнялась 7,9 млрд руб., или менее 1,5% от выручки всей группы. Чистая прибыль достигла 804 млн руб. «МТС Армения» обслуживает 2,3 млн абонентов. Для сравнения, абонентская база МТС в России по итогам 2022 года составляла 80 млн клиентов.

Как потеря актива повлияет на МТС

Глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что «МТС Армения» — это «заметный» актив в рамках группы МТС, но по масштабам не сопоставимый с финансовыми показателями российского бизнеса, и его продажа существенно не повлияет на группу. «Можно вспомнить сделку по продаже актива МТС на Украине — «ВФ Украина», — размышляет Анкилов. — Группа безболезненно преодолела эту сделку». О том, что МТС продает «ВФ Украина», стало известно в ноябре 2019 года. В пресс-релизе компании указывалось, что покупателем выступила Telco Solutions and Investments, аффилированная с азербайджанским оператором Bakcell (входит в международную группу компаний NEQSOL Holding). Сумма сделки должна была составить $734 млн, включая отложенный платеж в размере $84 млн. Занимавший на тот момент пост президента МТС Алексей Корня объяснял, что сделка «комплиментарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов». После начала специальной военной операции группа перестала получать дополнительное вознаграждение в рамках сделки, говорилось в отчете МТС за первое полугодие 2022 года.

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По мнению старшего аналитика инвестиционного банка «Синара» Константина Белова, сделка по продаже акций «МТС Армения» не окажет никакого влияния на группу, даже если головная структура полностью утратит контроль над активом, так как операции в Армении за 2022 год генерировали менее 2% от общей выручки. При этом он обратил внимание, что пока непонятно, какое количество акций «МТС Армения» будет продано.

Начальник управления анализа рынка акций Газпромбанка Анна Куприянова также отмечает, что актив в Армении является не основным для МТС. «Группа давно сосредоточена на российском рынке, с точки зрения финансовых показателей влияние может быть крайне незначительное», — сообщила Куприянова. По ее оценке, стоимость 100% акций «МТС Армения» может составлять около 10–15 млрд руб., с учетом долга, размер которого неизвестен, исходя из 3–4 EV/OIBDA. Она предположила, что такой актив может быть интересен местным операторам связи.

«МТС — российская компания, а с российскими компаниями сейчас работать не все хотят, как на уровне инвесторов и корпораций, так и на уровне потребителей, — указал основатель Dsight Арсений Даббах. — Вероятно, компания решила не тормозить развитие и сменить акционеров в своей «дочке» в Армении».

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
При участии
Екатерина Ясакова, Тимофей Дзядко
МТС Армения продажа акций дочерняя компания
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