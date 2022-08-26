МТС перестала получать платежи за продажу «дочки» на Украине
С начала этого года МТС перестала получать дополнительное вознаграждение в рамках сделки по продаже «ВФ Украина» (работает под брендом Vodafone). Об этом говорится в отчете оператора за первое полугодие. О какой сумме идет речь, в документе не уточняется, но в 2021 году МТС получила от владельца «ВФ Украина» 1,234 млрд руб. ($16,75 млн по средневзвешенному курсу за прошлый год).
Как менялась стоимость украинской «дочки»
МТС сообщила о продаже сотового оператора «ВФ Украина» в ноябре 2019 года. Покупателем выступила Telco Solutions and Investments, аффилированная с азербайджанским оператором Bakcell (входит в международную группу компаний NEQSOL Holding). Сумма сделки, как сообщала тогда компания, должна была составить $734 млн, включая отложенный платеж в размере $84 млн.
Но в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в апреле 2020 года, МТС указывала другую сумму. Компания договорилась продать «ВФ Украина» за $689 млн, или 44,386 млрд руб. При этом сразу компания получила $645 млн, или 41,567 млрд руб., еще $44 млн должен был составить отложенный платеж.
В июне 2020 года МТС и покупатель согласовали сумму дополнительной выплаты, которая рассчитывалась на основании окончательной финансовой отчетности на дату продажи, и МТС признала дополнительный доход в размере $28 млн (2,101 млрд руб. на дату получения в сентябре). Но выплачена была лишь часть платежа — $12 млн (897 млн руб.). О выплате оставшихся $16 млн не сообщалось.
Помимо денежной выплаты и отложенного платежа по условиям сделки МТС также должна была получить «условное вознаграждение» в случае достижения проданными компаниями определенных финансовых показателей.
Как пояснил источник РБК, близкий к МТС, условное вознаграждение привязано к размеру выручки «ВФ Украина». Исходя из предварительной оценки этого показателя за 2021 год, МТС рассчитывала получить в 2022 году 1,867 млрд руб. Однако собеседник РБК оговорился, что это «условное значение». Ранее были случаи, когда прогноз не оправдывался: по оценке на конец 2020 года МТС рассчитывала получить за несколько лет 2,631 млрд руб., но фактическая выплата в 2021 году составила только 1,234 млрд руб., указал он.
Представитель МТС отказался от официальных комментариев. РБК направил запрос в NEQSOL Holding.
Что происходит с покупателем «ВФ Украина»
Из отчетов «ВФ Украина» следует, что она предоставила Telco Solutions and Investments на свое приобретение заем в размере $464 млн. В феврале 2020 года «ВФ Украина» выпустила пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн и передала из этой суммы около $470 млн в виде «беспроцентной финансовой помощи» той же Telco Solutions and Investments на рефинансирование промежуточного займа. Финансирование было осуществлено таким образом, поскольку было принято решение объединить Telco Solutions and Investments с «ВФ Украина». Сделка должна была закрыться до конца 2021 года, но из-за карантина и других обстоятельств сроки продлили до конца 2022 года. Предполагалось, что после завершения слияния «ВФ Украина» станет правопреемником всех активов, прав и обязательств Telco Solutions and Investments.
После начала специальной военной операции «ВФ Украина» столкнулась с повреждениями и полным отключением своей сети в некоторых частях страны, сообщала компания. На конец апреля, по ее оценке, примерно 10% сети было разрушено или перестало функционировать из-за проблем с электроэнергией, до 15% сетевого оборудования, включая поврежденное или выведенное из строя, было расположено на территориях, занятых российскими военными. В то же время в компании оговаривались, что пока не могут полностью оценить размер ущерба. «ВФ Украина» также указывала, что после 24 февраля в банковской системе страны был введен мораторий на трансграничные валютные платежи, кроме приобретения жизненно важных товаров. Из-за этого компания предупреждала, что может столкнуться с невозможностью выплаты очередного купона по облигациям, даже имея достаточно средств на счетах.
По итогам первого квартала этого года выручка «ВФ Украина» увеличилась на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $182 млн. Размер абонентской базы снизился на 2,5%, до 18,9 млн клиентов. На конец марта 2022 года общая задолженность группы составляла $551 млн.