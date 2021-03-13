СМИ узнали о смене дизайна ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Ракету-носитель «Союз-2.1а» покрасят в бело-синий цвет, он отсылает к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты «Восток», окрашенному в белый цвет, — именно на таком аппарате впервые в истории человечества полетел в космос Юрий Гагарин, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Союз» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания», — сказал собеседник ТАСС.

Обычно ракета «Союз» имеет серый цвет, однако перед запуском она белеет из-за инея, который покрывает баки во время заправки жидким кислородом, пояснил он. Теперь центральный и боковые блоки изначально окрасят в белый цвет, а окантовки — в синий (этот цвет используется «Роскосмосом» и компанией «Главкосмос пусковые услуги»). «В остальном — оранжевый цвет на носителе будет заменен на синий, а серый — на белый», — добавил источник.

Кроме того, поменяет цвет с серого на синий переходный отсек, головной же обтекатель сохранит белый цвет.