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СМИ узнали о смене дизайна ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Ракету-носитель «Союз-2.1а» покрасят в бело-синий цвет, он отсылает к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты «Восток», окрашенному в белый цвет, — именно на таком аппарате впервые в истории человечества полетел в космос Юрий Гагарин, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Союз» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания», — сказал собеседник ТАСС.

Обычно ракета «Союз» имеет серый цвет, однако перед запуском она белеет из-за инея, который покрывает баки во время заправки жидким кислородом, пояснил он. Теперь центральный и боковые блоки изначально окрасят в белый цвет, а окантовки — в синий (этот цвет используется «Роскосмосом» и компанией «Главкосмос пусковые услуги»). «В остальном — оранжевый цвет на носителе будет заменен на синий, а серый — на белый», — добавил источник.

Кроме того, поменяет цвет с серого на синий переходный отсек, головной же обтекатель сохранит белый цвет.

Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник
Общество
Фото:Роскосмос / Global Look Press

Перекрасить ракету предложили в компании «Главкосмос пусковые услуги» (оператор Роскосмоса по коммерческим программам). Предполагается, что все пуски по контрактам компании в 2021 году будут производиться на ракетах в такой цветовой гамме.

С начала эксплуатации ракет семейства «Союз» в 1966 году они сохраняют одинаковую цветовую гамму. Это будет первый запуск «Союза», перекрашенного в другие цвета, отмечает «РИА Новости».

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Запуск ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на 20 марта. Она должна вывести на три орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран.

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