Компании начали отменять командировки и вводить врачебный контроль

Еще два сотрудника компании рассказали РБК, что узнали об отмене командировок от своего непосредственного руководства на совещании 2 марта. На этом совещании было объявлено, что поездки отменяются из-за сложной обстановки с распространением коронавируса. В распоряжении Хомякова слово «коронавирус» отсутствует, утверждают собеседники РБК.

В рамках дня инвестора «Газпрома», который проходил 13 февраля, другой заместитель председателя правления, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что компания перевела в дистанционный формат переговоры с китайскими партнерами по новым маршрутам поставок российского газа.

Руководство «Транснефти» также выпустило распоряжение для сотрудников, призванное предупредить распространение коронавирусной инфекции, рассказал советник президента компании Игорь Демин, отвечая на вопрос РБК. В число мер вошло ограничение зарубежных командировок и перемещения работников между ее российскими филиалами. К тому же компания отменила участие в международных конференциях и выставках, усилила меры санитарной безопасности и оборудовала для своих сотрудников, застрахованных по системе добровольного медицинского страхования, несколько пунктов сдачи анализов на коронавирус в московских поликлиниках.

Сотрудникам «Транснефти» не запрещено уезжать в отпуск за границу. Но в случае, если вернувшийся из поездки человек чувствует недомогание или признаки респираторной инфекции (температура, кашель, насморк), его не допустят на рабочее место и будут рекомендовать пройти обследование. По словам Демина, предполагается установить тепловизоры на всех входах в офисы. В рамках борьбы с распространением вируса также приостановлены курьерские доставки любых посылок, кроме рабочей корреспонденции.

В «Татнефти» с начала марта также отменены зарубежные командировки и рекомендовано ограничить передвижение по России, сообщил РБК ее представитель. «Рекомендовано отменить массовые мероприятия: конференции и семинары, а также зарубежные отпуска. Но запретить уезжать за границу мы не можем», — добавил он.

«РуссНефть» ограничила число совещаний с дочерними обществами и перевела их в режим видеоконференций, сообщил РБК источник, близкий к компании. Он добавил, что зарубежные командировки отменены, а российские ограничены. С сотрудниками также провели разъяснительную работу по рекомендации Роспотребнадзора. Представитель «РуссНефти на запрос не ответил.

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» и ведущий производитель сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК пока не отменяли целиком зарубежные командировки сотрудников, рассказали РБК сотрудники этих компаний и близкие к ним источники. От отпусков в местах вспышки инфекции коронавируса рекомендовано воздержаться, но это не требование руководства, а просто «пожелания на основе здравого смысла», сообщили РБК два источника в «Роснефти». В пресс-службах «Роснефти» и НОВАТЭКа не ответили на запросы РБК.

Минус $10 млрд из-за вируса Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть более чем на 15% на фоне вспышки нового коронавируса. Такие данные привела в среду, 4 марта, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Какие меры принимают другие компании

В большинстве российских крупных компаний (не только нефтегазовых) профилактика заражения вирусом ограничивается рекомендациями сотрудникам соблюдать правила гигиены и воздерживаться от поездок в страны с выявленными массовыми случаями заболевания вирусом. «Северсталь» изучает вопрос ограничения зарубежных командировок сотрудников в связи с коронавирусом, в частности, частично отменяются командировки в Европу, сообщил РБК представитель компании. Магнитогорский металлургический комбинат запретил командировки работников в Китай и распространяет в трудовых коллективах информационные материалы и специальные памятки по соблюдению правил гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ.

«Росатом» разослал специальные рекомендации по соблюдению гигиены своим зарубежным представительствам и усилил там врачебный контроль за своими сотрудниками, рассказал представитель госкорпорации. На предприятиях «Росатома» в России, по его словам, специальных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции не проводится.

Предприятиям «Ростеха» в области автопрома и электроники приходится частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок деталей, сообщил РБК представитель «Ростеха». Там ограничили число зарубежных командировок, а также сократили состав делегаций для работы на выставках из-за вспышки коронавируса в мире. «На многих предприятиях «Ростеха» действуют медпункты, где люди имеют возможность проконсультироваться с врачами, а также программа добровольного медицинского страхования. Компания не поощряет нахождение на работе людей, имеющих явные признаки простудных заболеваний», — добавил представитель госкорпорации.

В одной из крупных российских компаний сотрудникам разослали рекомендации заменить личные встречи с партнерами из стран с выявленными массовыми случаями заболевания вирусом (Китай, Италия, Иран и др.) на телефонные звонки, сообщил РБК ее менеджер. Вернувшимся из таких стран сотрудникам предлагают перейти на работу из дома на двухнедельный период. Им также рекомендуют носить с собой антибактериальный гель, не трогать немытыми руками лицо, «не позволять себе оскорбительных заявлений в адрес каких-либо национальностей и не распространять недостоверную информацию, которая может спровоцировать панику».

Другой источник РБК в крупной компании сообщил, что недавно в ее офисах поставили стойки с антибактериальным гелем. Сотрудникам еще одной крупной компании рекомендовали «ограничить объятия и рукопожатия», а для коммуникации отдавать предпочтение современным средствам связи, добавил еще один собеседник РБК.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на 4 марта превысило 92 тыс. человек, умерли более 3 тыс. человек. Изначально заболевание пришло из китайского города Ухань и быстро распространилось по миру. Из-за эпидемии многие ключевые экономические мероприятия отменены. Россия закрыла въезд для китайцев, кроме транзита в другие страны.