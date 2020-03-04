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Компании начали отменять командировки и вводить врачебный контроль

Как российский бизнес борется с распространением коронавируса
Российский крупный бизнес начал ввод мер против коронавируса. По рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава ряд нефтегазовых компаний отменил командировки за рубеж и массовые мероприятия, а также ввел пункты проверки сотрудников
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации, на основе которых крупные российские компании издали распоряжения по противодействию коронавирусу. Об этом РБК рассказали несколько источников в крупных нефтегазовых компаниях и частично подтвердили их представители.

В этих распоряжениях речь идет про санитарные меры, сокращение или полную отмену командировок и ограничение массового скопления людей. РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

Как «Газпром» и «Транснефть» борются с вирусом

С понедельника, 2 марта, в «Газпроме» и его ключевых дочерних компаниях отменены зарубежные командировки, кроме тех, которые отдельно согласованы руководством. Об этом говорится в распоряжении заместителя председателя правления Сергея Хомякова, рассказали РБК четыре сотрудника холдинга и два сотрудника его ключевой «дочки», связанной с экспортом газа. Информацию официально подтвердил представитель «Газпрома».

Сотрудникам также рекомендовано воздержаться от частных поездок за рубеж. Если они отказываются следовать рекомендации, то при возвращении на работу должны посетить врача.

Еще два сотрудника компании рассказали РБК, что узнали об отмене командировок от своего непосредственного руководства на совещании 2 марта. На этом совещании было объявлено, что поездки отменяются из-за сложной обстановки с распространением коронавируса. В распоряжении Хомякова слово «коронавирус» отсутствует, утверждают собеседники РБК.

В рамках дня инвестора «Газпрома», который проходил 13 февраля, другой заместитель председателя правления, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что компания перевела в дистанционный формат переговоры с китайскими партнерами по новым маршрутам поставок российского газа.

Руководство «Транснефти» также выпустило распоряжение для сотрудников, призванное предупредить распространение коронавирусной инфекции, рассказал советник президента компании Игорь Демин, отвечая на вопрос РБК. В число мер вошло ограничение зарубежных командировок и перемещения работников между ее российскими филиалами. К тому же компания отменила участие в международных конференциях и выставках, усилила меры санитарной безопасности и оборудовала для своих сотрудников, застрахованных по системе добровольного медицинского страхования, несколько пунктов сдачи анализов на коронавирус в московских поликлиниках.

Сотрудникам «Транснефти» не запрещено уезжать в отпуск за границу. Но в случае, если вернувшийся из поездки человек чувствует недомогание или признаки респираторной инфекции (температура, кашель, насморк), его не допустят на рабочее место и будут рекомендовать пройти обследование. По словам Демина, предполагается установить тепловизоры на всех входах в офисы. В рамках борьбы с распространением вируса также приостановлены курьерские доставки любых посылок, кроме рабочей корреспонденции.

В «Татнефти» с начала марта также отменены зарубежные командировки и рекомендовано ограничить передвижение по России, сообщил РБК ее представитель. «Рекомендовано отменить массовые мероприятия: конференции и семинары, а также зарубежные отпуска. Но запретить уезжать за границу мы не можем», — добавил он.

«РуссНефть» ограничила число совещаний с дочерними обществами и перевела их в режим видеоконференций, сообщил РБК источник, близкий к компании. Он добавил, что зарубежные командировки отменены, а российские ограничены. С сотрудниками также провели разъяснительную работу по рекомендации Роспотребнадзора. Представитель «РуссНефти на запрос не ответил.

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» и ведущий производитель сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК пока не отменяли целиком зарубежные командировки сотрудников, рассказали РБК сотрудники этих компаний и близкие к ним источники. От отпусков в местах вспышки инфекции коронавируса рекомендовано воздержаться, но это не требование руководства, а просто «пожелания на основе здравого смысла», сообщили РБК два источника в «Роснефти». В пресс-службах «Роснефти» и НОВАТЭКа не ответили на запросы РБК.

Минус $10 млрд из-за вируса

Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть более чем на 15% на фоне вспышки нового коронавируса. Такие данные привела в среду, 4 марта, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Какие меры принимают другие компании

В большинстве российских крупных компаний (не только нефтегазовых) профилактика заражения вирусом ограничивается рекомендациями сотрудникам соблюдать правила гигиены и воздерживаться от поездок в страны с выявленными массовыми случаями заболевания вирусом. «Северсталь» изучает вопрос ограничения зарубежных командировок сотрудников в связи с коронавирусом, в частности, частично отменяются командировки в Европу, сообщил РБК представитель компании. Магнитогорский металлургический комбинат запретил командировки работников в Китай и распространяет в трудовых коллективах информационные материалы и специальные памятки по соблюдению правил гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ.

«Росатом» разослал специальные рекомендации по соблюдению гигиены своим зарубежным представительствам и усилил там врачебный контроль за своими сотрудниками, рассказал представитель госкорпорации. На предприятиях «Росатома» в России, по его словам, специальных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции не проводится.

Предприятиям «Ростеха» в области автопрома и электроники приходится частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок деталей, сообщил РБК представитель «Ростеха». Там ограничили число зарубежных командировок, а также сократили состав делегаций для работы на выставках из-за вспышки коронавируса в мире. «На многих предприятиях «Ростеха» действуют медпункты, где люди имеют возможность проконсультироваться с врачами, а также программа добровольного медицинского страхования. Компания не поощряет нахождение на работе людей, имеющих явные признаки простудных заболеваний», — добавил представитель госкорпорации.

В одной из крупных российских компаний сотрудникам разослали рекомендации заменить личные встречи с партнерами из стран с выявленными массовыми случаями заболевания вирусом (Китай, Италия, Иран и др.) на телефонные звонки, сообщил РБК ее менеджер. Вернувшимся из таких стран сотрудникам предлагают перейти на работу из дома на двухнедельный период. Им также рекомендуют носить с собой антибактериальный гель, не трогать немытыми руками лицо, «не позволять себе оскорбительных заявлений в адрес каких-либо национальностей и не распространять недостоверную информацию, которая может спровоцировать панику».

Другой источник РБК в крупной компании сообщил, что недавно в ее офисах поставили стойки с антибактериальным гелем. Сотрудникам еще одной крупной компании рекомендовали «ограничить объятия и рукопожатия», а для коммуникации отдавать предпочтение современным средствам связи, добавил еще один собеседник РБК.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на 4 марта превысило 92 тыс. человек, умерли более 3 тыс. человек. Изначально заболевание пришло из китайского города Ухань и быстро распространилось по миру. Из-за эпидемии многие ключевые экономические мероприятия отменены. Россия закрыла въезд для китайцев, кроме транзита в другие страны.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова
Теги: коронавирус, предупреждение, Нефтегазовые компании
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