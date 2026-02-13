 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Эксперт объяснил «инъекцией» ситуацию с ЖКХ-ботом, начавшим материться

Сюжет
Радио РБК
Разработчики ИИ-ассистента для ЖКХ, начавшего материться после общения с клиентами, вероятно, не настроили стоп-темы, в результате чего нейросеть удалось спровоцировать, применив к ней так называемую «инъекцию», говорят эксперты
Фото: fadfebrian / Shutterstock
Фото: fadfebrian / Shutterstock

Разработчики отечественного ИИ-ассистента для управляющих компаний в сфере ЖКХ, который пришлось переобучать из-за использования ненормативной лексики, скорее всего, изначально халатно отнеслись к настройке стоп-тем для обсуждения, что позволило «спровоцировать» нейросеть. Об этом в эфире Радио РБК заявил основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян.

«Это называется «инъекция» — когда вы саму нейросеть заставляете ругаться либо, наоборот, рассказывать противоположную информацию», — объяснил он.

О том, что нейросеть научилась материться после общения с потребителями услуг ЖКХ, ранее рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов. По его словам, такой «забавный случай» демонстрирует активное взаимодействие системы с реальными пользователями.

По словам Григоряна, часто бывает, что под оболочкой импортозамещенного сервиса скрывается международный продукт либо продукт, сделанный не самим департаментом IT.

Он также рассказал, что когда в его компании разработчики халатно отнеслись к чат-боту, который отвечал на все запросы пользователей, «какой-то умелец» обучил через «инъекцию» этого бота ругаться матом и критиковать проводимые компанией мероприятия.

«Оттуда мы поняли, что внешний контур очень опасно использовать», — добавил Григорян.

Гендиректор сервиса Dbrain Алексей Хахунов подтвердил, что нейросети могут спонтанно приобретать неожиданные навыки уже после обучения. В качестве примера он привел одну из зарубежных моделей: будучи обученной на английском языке, в состоянии «грусти» она переключается на русский.

Самый простой способ борьбы с такими эффектами — корректировка базового промпта, объяснил Хахунов. Более сложный метод — alignment, дообучение модели на финальной стадии с участием людей. При этом, подчеркнул он, контролировать можно лишь известные риски: «Заранее предугадать, где и что пойдет не так, достаточно тяжело».

Советник генерального директора по искусственному интеллекту Ассоциации ФинТех Алексей Сидорюк ранее в эфире программы «Таманцев. В итоге» в эфире Радио РБК отмечал, что человечество «прошло точку невозврата» в вопросе взаимодействия с ИИ: люди уже адаптировали эти технологии в жизнь и работу настолько, что откатиться обратно очень сложно. При этом он отметил, что конец 2025 года стал «ямой разочарования» в технологии ИИ.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Яна Ретунская, Павел Березин
искуственный интеллект Нейросеть чат-бот ненормативная лексика
Материалы по теме
Ученые выяснили, что чат-боты могут изменять предпочтения избирателей
Технологии и медиа
Более половины россиян не смогли отличить человека от чат-бота
Технологии и медиа
Bloomberg узнал о блокировке доступа к чат-боту DeepSeek в Пентагоне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49