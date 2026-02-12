Эксперты описали «яму разочарования» и точку невозврата в развитии ИИ

Человечество прошло «точку невозврата» в развитии ИИ, но рынок покинул стадию ажиотажа и перешел к прагматичному внедрению, говорят эксперты. Они констатируют прохождение «ямы разочарования» по Циклу Гартнера

Фото: ultramansk / Shutterstock

Конец 2025 года стал «ямой разочарования» в искусственном интеллекте по Циклу Хайпа Гартнера, заявил в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК советник генерального директора по искусственному интеллекту Ассоциации ФинТех Алексей Сидорюк. По его мнению, человечество выходит «на плато стабильности» с точки зрения применения ИИ в разных областях.

«Когда изначально в прошлом году были дискуссии про четырехдневную рабочую неделю, про универсальный искусственный интеллект, который всему везде поможет, сейчас все-таки стало понятно, что не везде эта технология может быть применима», — пояснил он.

Цикл Хайпа Гартнера (Gartner Hype Cycle) — графическая модель, описывающая зрелость, внедрение и социальную применимость новых технологий. Цикл состоит из пяти фаз: технологический триггер, пик завышенных ожиданий, впадина разочарования, склон просвещения и плато продуктивности.

На вопрос о том, видит ли он ИИ-пузырь, Сидорюк согласился, что элементы пузыря точно есть, но отметил: рынок переходит к более осознанному и прагматичному применению ИИ. При внедрении проектов уже считают возврат инвестиций, экономические и продуктовые метрики. Компании начинают измерять качество работы ИИ, в том числе в промышленной эксплуатации.

«В этом плане инвестиции стали более осторожными и аккуратными, особенно в случае дорогого рубля, в случае высокой ключевой ставки. Если года два назад это были какие-то вертолетные деньги и все пытались как можно быстрее эти технологии применять в бизнесе, потому что иначе не успеют <…>, то сейчас компании выбирают более здравый, прагматичный подход», — отметил Сидорюк.

При этом, по его словам, человечество «прошло точку невозврата» в каком-то смысле: люди уже адаптировали эти технологии в жизнь и работу настолько, что откатиться обратно очень сложно.

«Точка невозврата уже пройдена, и мы с этими технологиями так или иначе будем жить. Они становятся все проще, все удобней. Поэтому какая-то коррекция может быть, но я здесь, наверное, еще отмечу, что технология искусственного интеллекта — это технология двойного назначения. Которые в том числе форсируются и всеми государствами, которые развивают собственные технологии. Это делает и Китай, и США, это делает и Россия», — отметил Сидорюк.

Ведущий программы Юрий Таманцев заметил, что России будет тяжело ворваться в мировой рынок ИИ — например, Китай внедрил в прошлом году 300 тыс. роботов. Сидорюк ответил, что сравнивать Россию с Китаем некорректно из-за разницы в численности населения и инвестиционных возможностях, но согласился, что Россия пока не может напрямую конкурировать с КНР. При этом он отметил, что страна активно развивает собственные технологии, в том числе в робототехнике.

Доктор физико-математических наук, директор лаборатории когнитивных систем ИИ Института искусственного интеллекта AIRI Александр Панов согласился, что человечество проходит по Циклу Гартнера путь от пика завышенных ожиданий к насыщению. Сейчас наступил спад: технология стала менее популярной, выработала себя, и ей на смену приходит новая.

На вопрос о существовании ИИ-пузыря Панов ответил, что существенный рост ожиданий надувает этот пузырь, но в следующем году он вряд ли схлопнется, поскольку это «очень наукоемкий пузырь».

«Наукоемкий — это значит, что от исследователей очень многое зависит. И в том числе ученые говорят: мы выйдем в следующем году на какой-то новый уровень автономности, качества работы, победим наконец-то все небезопасности работы искусственного интеллекта, сможем исправлять ошибки. И наконец-то это начнет работать более или менее автономно в бизнесе, и будет наконец преодолен тот порог, когда затраты по внедрению превышают тот эффект, который мы с вами можем посчитать», — пояснил он.

На вопрос о конкуренции России с Китаем, который активно занимается разработкой ИИ-роботов, Панов ответил, что лидерство не обязательно должно выражаться в количестве.

«Внедрение количества роботов не значит, что мы существенно усилили КПД. И да, действительно, есть там фабрики, где безлюдные, как говорится, или темные фабрики, где нет вообще человека. Это не значит, что во многих производствах они внедрены. Это очень небольшое количество производств, где действительно они работают. И это значит, что можно расширить систему управления, чтобы таких производств стало больше. И здесь можно опередить как раз не количеством, а качеством», — отметил ученый.