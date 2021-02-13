СМИ узнали о планах Facebook выпустить «умные» часы в 2022 году

Ожидается, что «умные» часы будут работать на базе Android, в них будут функции для фитнеса и отслеживания состояния здоровья

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Американская компания Facebook занимается разработкой «умных» часов, которые планирует выпустить на рынок в 2022 году. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, часы позволят их владельцам отправлять сообщения с помощью сервисов Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и отслеживания состояния здоровья.

The Information пишет, что «умные» часы от Facebook будут работать через сотовую связь, независимо от смартфона. Компания также планирует разрешить устройству подключаться к сервисам медицинских и фитнес-компаний, таких как Peloton Interactive (компания по производству тренажеров с выходом в Сеть).

Также ожидается, что «умные» часы будут работать на базе операционной системы Android. Тем не менее Facebook разрабатывает свою собственную операционную систему для своих будущих устройств, отметили источники.