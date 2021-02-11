NYT узнала о планах Facebook создать аналог Clubhouse

Facebook решил создать аналог приложения Clubhouse, сообщила NYT. Росту популярности площадки в том числе поспособствовали выступления известных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса, в частности главы Tesla Илона Маска

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Facebook планирует создать аудиочат, похожий на новое приложение Clubhouse, которое начало набирать популярность у пользователей в начале 2021 года. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом, сообщила газета The New York Times.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг давно интересовался формами аудиосвязи, отметили собеседники издания. В начале февраля он зарегистрировался в Clubhouse и поучаствовал в ток-шоу The Good Time Show, проводимом в рамках социальной сети.

По словам источников NYT, сотрудникам Facebook поручили создать аналог Clubhouse, известный внутри компании как Firesidе. Однако пока проект находится на самой ранней стадии разработки и его название может измениться, отметили они.

Представитель Facebook не ответил изданию на вопрос о создании аналога Clubhouse. Представитель новой соцсети отказался от комментариев NYT.