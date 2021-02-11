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NYT узнала о планах Facebook создать аналог Clubhouse

Facebook решил создать аналог приложения Clubhouse, сообщила NYT. Росту популярности площадки в том числе поспособствовали выступления известных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса, в частности главы Tesla Илона Маска
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Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Facebook планирует создать аудиочат, похожий на новое приложение Clubhouse, которое начало набирать популярность у пользователей в начале 2021 года. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом, сообщила газета The New York Times.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг давно интересовался формами аудиосвязи, отметили собеседники издания. В начале февраля он зарегистрировался в Clubhouse и поучаствовал в ток-шоу The Good Time Show, проводимом в рамках социальной сети.

По словам источников NYT, сотрудникам Facebook поручили создать аналог Clubhouse, известный внутри компании как Firesidе. Однако пока проект находится на самой ранней стадии разработки и его название может измениться, отметили они.

Представитель Facebook не ответил изданию на вопрос о создании аналога Clubhouse. Представитель новой соцсети отказался от комментариев NYT.

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Фото:Florence Lo / Reuters

Facebook известен своим интересом к новым сервисам, особенно если они пользуются популярностью у молодой аудитории, отметила NYT. Так, в 2012 году компания купила Instagram за $1 млрд, когда приложение насчитывало около 30 млн пользователей. Спустя два года Facebook приобрела мессенджер WhatsApp и создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift, которые тогда были еще небольшими стартапами.

Кроме того, Facebook неоднократно создавала для своих приложений аналоги продуктов, популярные у его конкурентов. В 2016 году в Instagram появились Stories, похожие на Memories из Snapchat, а в конце прошлого года на фоне роста популярности TikTok в приложении начали тестировать функцию создания музыкальных видеороликов Reels. Кроме того, в мая 2020 года Facebook запустила сервис групповых видеозвонков под названием Messenger Rooms на фоне резкого роста спроса на Zoom. 

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Clubhouse была запущена в марте 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. В этой соцсети общаются в аудиочатах. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложения для платформы iOS, приложение для Android разрабатывается.

Создатели Clubhouse решили сделать регистрацию по приглашениям. Их можно получить от тех, кто уже получил доступ к приложению. В результате Clubhouse собрал аудиторию в несколько тысяч человек за пару месяцев — среди них были венчурные инвесторы, актеры, политические обозреватели и поп-звезды. Пользователями Clubhouse являются такие знаменитости, как актеры Джаред Лето и Кевин Харт, а также глава Tesla Илон Маск. 

По данным РБК, российская аудитория Clubhouse пока не превышает 10 тыс. пользователей. Представители площадки в последний раз раскрывали размер аудитории в конце января — на тот момент, согласно заявлению компании, у нее было 2 млн активных пользователей в неделю по всему миру.

Автор
Виктория Полякова
Facebook
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