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СМИ узнали подробности о первом VR-шлеме от Apple

Девайс оснастят двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем 10 камерами, пишет The Information. По данным издания, Apple представит этот продукт в 2022 году, однако компания не рассчитывает, что он станет массовым
Apple AAPL $137,26 +2,33% Купить
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Гарнитура смешанной реальности, которую разрабатывает компания Apple, будет оснащена двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем 10 камерами. Об этом сообщает The Information со ссылкой на близкий к проекту источник.

По данным издания, внутри VR-шлема разместят датчики для слежения за движением глаз. Также управлять девайсом можно будет с помощью устройства, которое пользователь сможет носить на пальце. Очки оборудуют высокоточными сканерами LiDAR, которые сейчас используются в старших iPhone и iPad Pro.

The Information пишет, что редакция получила изображение одного из последних прототипов VR-шлема от Apple, созданного в прошлом году. На них девайс представляет собой изогнутые очки, которые прилегают к лицу сетчатым материалом и держатся на голове с помощью съемного ремешка, передает издание. Сотрудник The Information изобразил увиденный прототип на рисунке.

Как сообщил собеседник издания, Apple может представить VR-шлем в 2022 году и в год выпуска отгрузить порядка 250 тыс. девайсов. Стоить девайс будет около $3000 (около ₽227 тыс.), уточнил он.

Ранее о том, что Apple планирует представить свой VR-шлем в 2022 году, писал Bloomberg со ссылкой на источники. При этом компания столкнулась с рядом трудностей, отмечали собеседники. В частности, из-за добавления в гарнитуру вентилятора и мощных процессоров у разработчиков возникли опасения, что устройство будет слишком большим и тяжелым. Чтобы снизить вес устройства, Apple решила использовать не металлическую конструкцию, а тканевый корпус, писал Bloomberg. Также на процесс создания девайса повлияла пандемия, поскольку инженеры Apple могли работать в офисе только в определенные дни.

Apple не рассчитывает на то, что устройство станет таким же популярным, как iPhone, отмечали собеседники Bloomberg. По их словам, речь идет о создании нишевого продукта, который станет предшественником очков дополненной реальности, рассчитанных на более массовую аудиторию. Гарнитура дополненной реальности от Apple будет стоить намного дороже, чем аналоги конкурентов, стоимость которых составляет от $300 до $900, писало агентство,указывая, что так компания вряд ли сможет продавать больше одной гарнитуры в день в каждом розничном магазине.

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Автор
Анастасия Батманова
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