СМИ узнали подробности о первом VR-шлеме от Apple

Девайс оснастят двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем 10 камерами, пишет The Information. По данным издания, Apple представит этот продукт в 2022 году, однако компания не рассчитывает, что он станет массовым

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Гарнитура смешанной реальности, которую разрабатывает компания Apple, будет оснащена двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем 10 камерами. Об этом сообщает The Information со ссылкой на близкий к проекту источник.

По данным издания, внутри VR-шлема разместят датчики для слежения за движением глаз. Также управлять девайсом можно будет с помощью устройства, которое пользователь сможет носить на пальце. Очки оборудуют высокоточными сканерами LiDAR, которые сейчас используются в старших iPhone и iPad Pro.

The Information пишет, что редакция получила изображение одного из последних прототипов VR-шлема от Apple, созданного в прошлом году. На них девайс представляет собой изогнутые очки, которые прилегают к лицу сетчатым материалом и держатся на голове с помощью съемного ремешка, передает издание. Сотрудник The Information изобразил увиденный прототип на рисунке.

Как сообщил собеседник издания, Apple может представить VR-шлем в 2022 году и в год выпуска отгрузить порядка 250 тыс. девайсов. Стоить девайс будет около $3000 (около ₽227 тыс.), уточнил он.