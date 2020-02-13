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Основатель Business FM стал кандидатом на пост главреда «Ведомостей»

Медиаменеджер Дмитрий Солопов получил предложение возглавить газету «Ведомости». На прошлой неделе стало известно о новом бенефициаре издания
Дмитрий Солопов (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Журналист Дмитрий Солопов «рассматривает предложение» занять пост главного редактора газеты «Ведомости». Об этом он сообщил РБК, отказавшись от дальнейших комментариев. Ранее о том, что он может возглавить газету, сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». О том, что Солопов может сменить Булавинова, также знает источник РБК, близкий к медиахолдингу.

Член совета директоров издания Демьян Кудрявцев сообщил РБК, что совет директоров «Ведомостей» не предлагал Дмитрию Солопову стать главным редактором издания.

Изначально контракт действующего главного редактора Ильи Булавинова, который возглавил редакцию в марте 2017-го, был заключен до 2019 года. Он был преемником Татьяны Лысовой, которая была главным редактором «Ведомостей» на протяжении десяти лет и ушла в отставку по «личным обстоятельствам». Илью Булавинова на тот момент представитель владельца «Ведомостей» Демьян Кудрявцев описывал как человека «неподвластного никакому давлению извне» и имеющего «большой опыт вливания в чужие коллективы». Позже контракт с Булавиновым был продлен еще на год — до весны 2020-го. «Это была моя инициатива. Мы обсудили задачи, которые стоят сейчас перед главным редактором, и пришли к выводу, что год — оптимальный срок для их решения», — пояснял тогда Булавинов.

Комментируя в четверг, 13 февраля, вопрос о возможной смене руководителя редакции, Булавинов заявил «РИА Новости», что «не комментирует фантазии Telegram-каналов».

Вместе с Булавиновым издание покинет и шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло. Он от комментариев отказался, но источник РБК, близкий к нему подтвердил и его уход, и Булавинова.

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Технологии и медиа

Дмитрий Солопов — один из основателей радиостанции Business FM, где также занимал пост главного редактора. Также он в разное время работал в том числе корреспондентом в ИД «Коммерсантъ», на «Эхе Москвы». С 2009 по 2012 год занимал пост главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM», который покинул в интересах собственного бизнеса. Среди известных бизнесов Дмитрия Солопова — рекламный синдикат Hidalgo и коммуникационное агентство Progress.

На прошлой неделе стало известно о новом владельце «Ведомостей». Как рассказал Демьян Кудрявцев, чьей семье, как считалось, и принадлежало издание, уже больше года бенефициаром медиаактива является его бизнес-партнер Владимир Воронов. «Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ («Бизнес Ньюс Медиа»; компания-учредитель и издатель печатного СМИ «Ведомости» и электронного периодического издания Vedomosti. — РБК)», — рассказал Кудрявцев. Он также подтвердил, что у него самого нет доли в издании и он остается лишь членом совета директоров. РБК направил Демьяну Кудрявцеву вопросы о возможной смене главного редактора.

Как отмечал Кудрявцев, «Ведомости» перестали быть убыточными, газета стала «устойчивой и независимой». «Это стоило больших усилий. Я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем», — пояснял он.

Выручка АО «Бизнес Ньюс Медиа» по РСБУ в 2018 году (за 2019-й данных нет) составила, по данным базы СПАРК, 848,6 млн руб., прибыль от основной деятельности — 55 млн руб., чистый убыток — 58,4 млн руб. (на величину убытка повлиял высокий уровень «прочих расходов» — 109,8 млн руб.).

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: «Ведомости», главный редактор
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