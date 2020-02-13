Основатель Business FM стал кандидатом на пост главреда «Ведомостей»

Медиаменеджер Дмитрий Солопов получил предложение возглавить газету «Ведомости». На прошлой неделе стало известно о новом бенефициаре издания

Дмитрий Солопов (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Журналист Дмитрий Солопов «рассматривает предложение» занять пост главного редактора газеты «Ведомости». Об этом он сообщил РБК, отказавшись от дальнейших комментариев. Ранее о том, что он может возглавить газету, сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». О том, что Солопов может сменить Булавинова, также знает источник РБК, близкий к медиахолдингу.

Член совета директоров издания Демьян Кудрявцев сообщил РБК, что совет директоров «Ведомостей» не предлагал Дмитрию Солопову стать главным редактором издания.

Изначально контракт действующего главного редактора Ильи Булавинова, который возглавил редакцию в марте 2017-го, был заключен до 2019 года. Он был преемником Татьяны Лысовой, которая была главным редактором «Ведомостей» на протяжении десяти лет и ушла в отставку по «личным обстоятельствам». Илью Булавинова на тот момент представитель владельца «Ведомостей» Демьян Кудрявцев описывал как человека «неподвластного никакому давлению извне» и имеющего «большой опыт вливания в чужие коллективы». Позже контракт с Булавиновым был продлен еще на год — до весны 2020-го. «Это была моя инициатива. Мы обсудили задачи, которые стоят сейчас перед главным редактором, и пришли к выводу, что год — оптимальный срок для их решения», — пояснял тогда Булавинов.

Комментируя в четверг, 13 февраля, вопрос о возможной смене руководителя редакции, Булавинов заявил «РИА Новости», что «не комментирует фантазии Telegram-каналов».

Вместе с Булавиновым издание покинет и шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло. Он от комментариев отказался, но источник РБК, близкий к нему подтвердил и его уход, и Булавинова.