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Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Новым владельцем стал бизнес-партнер Кудрявцева Владимир Воронов. Сам Кудрявцев сообщил, что остался членом совета директоров издания
Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов. Об этом в интервью RTVI сообщил сам Демьян Кудрявцев.

«Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ («Бизнес Ньюс Медиа»), которая издает газету «Ведомости», — рассказал Кудрявцев. Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что у него самого нет доли в издании и он остается лишь членом совета директоров.

По словам Кудрявцева, учредителям «Ведомостей» удалось добиться ситуации, при которой она перестала быть убыточной таки образом стала «устойчивой и независимой». «Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем», — сказал Кудрявцев.

Выручка АО «Бизнес Ньюс Медиа» по РСБУ в 2018 году составила, по данным базы СПАРК, 848,6 млн руб., прибыль от основной деятельности — 55 млн руб., чистый убыток — 58,4 млн руб. Данных за 2019 год еще нет.

Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что компания «Бизнес Ньюс Медиа», на которую зарегистрирована газета «Ведомости», принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова. Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов сообщил РБК, что ему, «как и многим в редакции», было известно о смене акционера издания «примерно полтора года назад».

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Воронов работал в News Corp. — медиакорпорации, подконтрольной американскому медиамагнату Руперту Мердоку. В частности, Воронов был президентом компании News Media, которая управляла в России радиостанциями «Наше радио», Best FM и «Ультра». Партнером News Corp. в этом проекте был Борис Березовский. В 2010 году корпорация избавилась от этих активов и их новым владельцем стал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Учредителем и издателем печатного СМИ «Ведомости» и электронного периодического издания vedomosti выступает АО «Бизнес Ньюс Медиа», единственным собственником которого, по информации Росстата, является АО «Аркан Инвестмент». Его акционером, по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2015 года, значится Яна Мозель-Кудрявцева.

Бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании-владельца издателя «Ведомостей» весной 2015 года. Но уже осенью этот пакет, как и другие активы Кудрявцева в медиа, были переданы жене — Мозель-Кудрявцевой. Это было обусловлено, вступающими в силу с января 2016 года поправками в закон «О СМИ» — они запретили иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ.

У Кудрявцева до покупки доли в «Ведомостях» было гражданство Израиля, от которого он потом отказался, но не мог подтвердить документально, поскольку в Израиле отсутствует сама форма такого подтверждения отказа от гражданства).

В феврале 2017 года Кудрявцев был лишен российского гражданства: МВД приняло такое решение в соответствие ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» (решение о приобретении гражданства отменяется, если установлено, что заявитель использовал подложные документы или заведомо ложные сведения).

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Партнерами Кудрявцева по «Ведомостям» до ноября 2015 года были также американская News Corp. Руперта Мердока, владелец The Wall Street Journal, и британская Pearson, на тот момент владелец Financial Times. Чтобы соответствовать новым требованиям закона «О СМИ», они были вынуждены были уступить свои 66% издания «Аркан Инвестмент» Мозель-Кудрявцевой.

Продажа весной 2015 года 33% «Ведомостей» и прав на выпуск журналов Men’s Health и National Geographic принесла финской Sanoma Corp., как следовало из ее отчетности, €6,8 млн капитального убытка с учетом курсовой разницы. Иными словами, издания были проданы за сумму, которая была на €6,8 млн меньше их балансовой стоимости.

Кудрявцев сумму той сделки не называл. Не раскрывалась официально и стоимость покупки 66% «Ведомостей» в декабре 2015 года. Позже, в 2018-м, Кудрявцев рассказывал, что у прежних совладельцев был выкуплен с дисконтом долг самого издания. Конкретные суммы не назывались.

В 2018 году Кудрявцев также официально подтвердил, что брал деньги в долг на развитие «Ведомостей» у президента группы «Аллтек» Дмитрия Босова (его состояние по итогам 2018 года журнал Forbes оценил в $950 млн — 102-е место в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России»).

«Дима — хороший друг и надежный партнер, но это [медиа] не его профильный бизнес, и если я занимаю деньги, то это в определенный момент может стать фактором, если я их не смогу вернуть, — говорил про Босова Кудрявцев. — У человека появится инструмент давления. Как на меня, так и на него самого со стороны внешних сил».

Средняя всероссийская аудитория одного номера «Ведомостей» в марте-июле 2019 года равнялась, по информации Mediascope, 207,8 тыс. человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. Ежедневная всероссийская аудитория сайта и приложения vedomosti.ru на десктопах и мобильных устройствах в октябре 2019 года — 168,7 тыс. всех жителей страны. Для сравнения: аналогичные показатели за те же периоды газеты, а также сайта и приложения «Коммерсантъ» — 301,5 тыс. и 395 тыс. человек.

Индекс цитируемости «Ведомостей» в 2019 году, по версии «Медиалогии», составил более 14,3 тыс. баллов, что является четвертым показателем среди всех федеральных печатных изданий (на первом месте «Известия» с 35,9 тыс. баллов, на втором «Коммерсантъ» с 30,8 тыс. баллов, на третьем «Российская газета» с 15,8 тыс. баллов).

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Демьян Кудрявцев, «Ведомости», СМИ
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