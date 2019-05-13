Акционеры «Ведомостей» решили продлить контракт с главредом Булавиновым

Акционеры газеты «Ведомости» приняли решение о продлении контракта с главным редактором издания — Ильей Булавиновым. Срок действия нового контракта, как сообщил РБК Булавинов, — год.

«Это была моя инициатива. Мы обсудили задачи, которые стоят сейчас перед главным редактором, и пришли к выводу, что год — оптимальный срок для их решения», — пояснил Булавинов.

Теперь кандидатуру должен будет одобрить новый состав совета директоров, когда он будет сформирован, уточнил Булавинов, добавив, что ему было предложено войти в его состав в качестве представителя редакции.

Газетой владеют члены семьи Демьяна Кудрявцева.