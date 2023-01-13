«МегаФон» купил разработчика биллинга Nexign

«МегаФон» стал владельцем поставщика систем поддержки бизнеса Nexign и получил 50% разработчика решений для мобильного маркетинга «Алгоритм». Эти компании — партнеры оператора, покупки нужны для создания расширенной ИТ-экспертизы

Фото: Владислав Шатило / РБК

«МегаФон» стал акционером АО «Нэксайн» (работает под брендом Nexign), следует из списка аффилированных лиц компании за второе полугодие 2022 года. Представитель «МегаФона» подтвердил, что в конце декабря они стали владельцами 100% Nexign, отказавшись назвать сумму сделки.

«Сделка реализована в рамках реструктуризации активов «МегаФона» — мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных», — сообщил он, отметив, что в результате сделки Nexign останется самостоятельным юрлицом и сохранит все проекты с партнерами.

Nexign была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году и до 2018-го называлась «Петер-Сервис». Является поставщиком систем поддержки бизнеса (Business Support System) и решений интернета вещей. Компания — давний партнер «МегаФона». С 2015 года объединенная команда оператора и Nexign создавала новую BSS-платформу, внедрение которой в «МегаФоне» завершилось в марте 2021 года. Платформа объединила биллинг всех филиалов оператора, что должно было снизить стоимость владения биллинговыми решениями для компании и сроки вывода на рынок новых услуг, а также повысить качество обслуживания клиентов.

Кроме того, до недавнего времени «МегаФон» и Nexign были родственными структурами: последняя принадлежала USM Group Алишера Усманова, которая контролирует «МегаФон». В 2019 году «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова купил Nexign. Сумма сделки не раскрывалась, но «Ведомости» писали, что она составила примерно 20 млрд руб. Через год сам «ИКС Холдинг» был выкуплен USM Group, но в марте 2022-го группа продала холдинг обратно Черепенникову. В рамках той сделки Nexign перешла под контроль USM Telecom — подразделения USM Group.

Помимо «МегаФона» среди российских клиентов Nexign были «Ростелеком» и его «дочка» «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2), «Газпром Телеком», среди международных компаний — узбекский оператор Coscom (бренд Ucell), казахский «Кселл», ближневосточный Zain Kuwait и др.

Согласно отчету, опубликованному на сайте Nexign, выручка компании в 2021 году (последние доступные данные) составила 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб. В документе отмечалось, что в 2021 году выручка компании выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом, но показатель не вернулся на уровень рекордного 2019 года (более 14 млрд руб.). В 2020 году показатель снизился на 46% на фоне замедления сроков реализации проектов из-за пандемии, перехода ряда крупных проектов в стадию технической поддержки и эксплуатации, а также удлинения переговорных процессов по новым контрактам.

В декабре глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК говорил, что основной фокус и приоритет для компании — отрасль телекома, поэтому она намерена покупать профильные активы и выходить из непрофильных. В частности, «МегаФон» вышел из капитала ретейлера «Связной», но намерен довести свою долю в дистрибьюторе Revo Charge до 100%. Помбухчан также отмечал, что они полностью перевели в собственность сервисную компанию «Пикта», оператора кадрового и бухгалтерского администрирования, разработчика платформ для работы с большими данными OneFactor и др. «Мы собираем полноценную расширенную ИТ-экспертизу и наводим порядок с тем, что такое «МегаФон» и какие активы нам нужны: они должны быть либо полностью телекоммуникационными, либо на 100% комплементарными телекому», — говорил Помбухчан.

По оценке руководителя специальных проектов RU-CENTER Алексея Замесова, стоимость 100% Nexign может составлять 35–45 млрд руб. В то же время он отметил, что сделка могла быть технической реструктуризацией активов USM. Замесов считает, что сделка не повлияет на возможность работы с другими игроками телекоммуникационного рынка.

В пресс-службах «Ростелекома» и «Т2 РТК Холдинга» заверили, что смена акционера Nexign не повлияет на их сотрудничество с ней.