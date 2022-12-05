«МегаФон» продал свою долю в «Связном»

Глава «МегаФона» рассказал, что компания вышла из капитала «Связного». До этого к ретейлеру были поданы многомиллиардные иски, сейчас компания находится в предбанкротном состоянии

Хачатур Помбухчан (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«МегаФон» продал миноритарную долю в «Связном», рассказал в интервью РБК гендиректор оператора Хачатур Помбухчан. Он не назвал имя покупателя, сумму сделки и другие детали.

«Все, что могу сказать: мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано», — сказал Помбухчан, отметив, что компания довольна сделкой. Он объяснил, что за последние несколько лет «МегаФон» активно продвинулся в развитии собственной розничной сети: «Она самая эффективная в телекоме и полностью закрывает наши интересы в этом направлении».

Кроме того, решение связано с тем, что «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, но фокус на эту компанию «отнимает время, усилия команды и является бесполезным».

При этом «МегаФон» сохранил коммерческие и партнерские контракты с ретейлером, добавил глава оператора.

Сеть «Связной» насчитывает более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России, указано на сайте компании. По данным сервиса СПАРК, 69,25% сети «Связной» принадлежит кипрской DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландской Euroset Holding N.V. У ретейлера есть дочерняя компания «Связной Сервис» (сеть авторизированных сервисных центров), в которой ему принадлежит 50%. По итогам 2021 года выручка сети «Связной» составила — 105,4 млрд руб., чистая прибыль — 15,2 млн руб.

Представитель «Связного» отказался отвечать на вопросы РБК. РБК направил запрос Олегу Малису.

Как «МегаФон» стал акционером «Связного»

«Связной» был создан в 1995 году в Москве Максимом Ноготковым. На тот момент компания называлась «Максус», а бренд «Связной» появился в 2002 году. В 2014 году ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, которому «Связной» был должен $130 млн, продала права требования по этому кредиту компании Solvers Олега Малиса, в результате чего последний стал контролирующим акционером «Связного». «МегаФон» стал совладельцем «Связного» в 2018 году, получив 25% плюс одна акция и два места в совете директоров, в результате сделки по объединению ретейлера с «Евросетью», 100% которой оператор консолидировал несколькими месяцами раньше.

После начала специальной военной операции на Украине ряд производителей техники прекратили поставки в Россию. К июлю этого года «Связной» получил судебные иски на сумму 14,2 млрд руб. за невыполнение обязательств по различным контрактам. Среди подавших иски были Совкомбанк, Альфа-банк, дистрибьютор техники «Мерлион», «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и др.

В четверг, 1 декабря, Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Совкомбанком и «Связным». Банк требовал взыскать с ретейлера около 2,9 млрд руб. Как указано в вынесенном решении, «Связной» должен будет выплатить Совкомбанку около 2,6 млрд руб. несколькими платежами до конца 2025 года. Ретейлер также обязан не менять состав участников и структур владения без согласования с Совкомбанком, не выплачивать дивиденды, не предоставлять займы, гарантии и поручительства в сумме более 200 млн руб. в год, не уменьшать уставный капитал, не совершать сделки по отчуждению имущества, составляющего более 5% активов ответчика, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности по реализации товаров.

Какие активы интересуют «МегаФон»

Как рассказал Хачатур Помбухчан, компания продолжает интересоваться покупкой активов. «Мы собираем полноценную расширенную ИТ-экспертизу и наводим порядок с тем, что такое «МегаФон» и какие активы нам нужны: они должны быть либо полностью телекоммуникационными, либо 100% комплементарными телекому», — объяснил Помбухчан.

Он напомнил, что в 2021 году «МегаФон» приобрел 65% в дистрибьюторской компании Revo Charge — сейчас это один из основных игроков с точки зрения поставки абонентского оборудования в Россию. «Это тот самый трансгран, который для нас сейчас очень эффективен. Мы поставляем телефоны, преимущественно из Китая, и для себя, и даже для конкурентов. В ближайшее время намерены довести владение в Revo Charge до 100%», — рассказал глава оператора.

Также «МегаФон» полностью перевел в собственное владение сервисную компанию «Пикта», оператора кадрового и бухгалтерского администрирования, а также продолжает переводить ряд технологических партнеров: например, OneFactor — разработчика платформ для работы с большими данными. Кроме того, оператор увеличил с 50 до 100% долю в компании «Квантера» — совместном предприятии (СП) «МегаФона» и Quantum-А, которое было создано в начале этого года и занимается разработкой цифровых продуктов. По словам Помбухчана, создавая это СП, компания хотела «присмотреться и проверить бизнес-гипотезы». «С такой же логикой заходили в Revo Charge. И сейчас готовы полностью выкупить эти компании как направления бизнеса для «МегаФона», поскольку понимаем, что они нам интересны в долгосрочной перспективе», — рассказал он.

Помимо развития основного бизнеса оператор смотрит в сторону сегментов b2o (работа с другими операторами), b2g (работа с госорганами) и b2b (корпоративный сегмент). «Из-за ухода Microsoft и других западных вендоров на рынке сформировался вакуум предложения при огромном спросе на облачные решения, решения кибербезопасности, офисные и т.д. Для нас это большие возможности», — подытожил Помбухчан.