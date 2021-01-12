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В «Сбере» создали определяющий наличие COVID по кашлю за минуту алгоритм

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Лаборатории искусственного интеллекта «Сбера» разработан способ выявить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 путем анализа звучания кашля, дыхания и голоса больного.

В сообщении «Сбера» разъясняется, что спектрограмма анализируемых звуков демонстрирует их энергию в различных частотных диапазонах, что позволяет за одну минуту поставить диагноз с точностью, сопоставимой с точностью ПЦР-анализа.

Материал дополняется

Автор
Евгений Калюков
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