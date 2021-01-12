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Пять гонок «Формулы-1» сезона 2021 года отложили из-за коронавируса

СМИ узнали об идее создать единую базу профилей виртуальных cим-карт

Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины

Опубликован график проверки газовых плит в домах Москвы на 2021 год

Песков сообщил о вылете медиков к Пашиняну и Алиеву до встречи с Путиным

Модифицированный универсал ВАЗ-2102 выставили на продажу за ₽1,5 млн

Взлет Signal на 6350% и еще 5 историй, когда инвесторы перепутали акции

В «Сбере» создали определяющий наличие COVID по кашлю за минуту алгоритм

Диего Симеоне признали лучшим тренером десятилетия

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 января

В России зафиксировали рекордное с начала года число смертей от COVID-19

Зачем нужны качели в офисе

СМИ узнали гонорары актрис за съемки в новом «Сексе в большом городе»

В России выявили почти 23 тыс. заболевших COVID-19 за сутки