Пандемия коронавируса , 12 янв, 11:19
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В «Сбере» создали определяющий наличие COVID по кашлю за минуту алгоритм
В Лаборатории искусственного интеллекта «Сбера» разработан способ выявить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 путем анализа звучания кашля, дыхания и голоса больного.
В сообщении «Сбера» разъясняется, что спектрограмма анализируемых звуков демонстрирует их энергию в различных частотных диапазонах, что позволяет за одну минуту поставить диагноз с точностью, сопоставимой с точностью ПЦР-анализа.
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