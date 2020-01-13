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«Яндекс.Драйв» решил запустить каршеринг в ЕС

По словам руководителя сервиса, в нынешнем году около тысячи его электромобилей могут выйти на дороги одного из городов Евросоюза
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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в 2020 году планируется в тестовом режиме запустить в одном из городов Евросоюза, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу сервиса Антона Рязанова. По словам топ-менеджера, на первом этапе речь идет примерно о тысяче электромобилей.

Европейский город, в котором будет проводиться тестирование сервиса, пока не определен. По словам Рязанова, компания рассматривает локации с наиболее благоприятными для электромобилей условиями, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также некоторые города во Франции и Италии.

FT отмечает, что «Яндекс.Драйв» объявляет о планах экспансии, в то время когда работающая в ЕС каршеринговая компания ShareNow (совместное предприятие BMW и Daimler) заявила о намерении приостановить операции в Лондоне, Брюсселе и Флоренции, а также полностью покинуть североамериканский рынок. Решение об этом вступит в силу с 29 февраля.

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Представитель «Яндекс.Драйва» подтвердил, что сервис планирует выйти на европейский рынок до конца года, однако детали проекта раскрывать отказался.

Авторы: Евгений Калюков, Александра Посыпкина
Теги: ​«Яндекс», каршеринг
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