Кибератака парализовала работу четырех терминалов в портах Австралии
Кибератака, произошедшая в пятницу, 10 ноября, ограничила доступ к четырем портам одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World в Австралии, пишет The Australian Financial Review. В результате были блокированы 30 тыс. контейнеров с потребительскими товарами, включая электронику, одежду, продукты питания.
В стране у DP World Australia четыре терминала: в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Фримантле. На них приходится около 40% товаров, ввозимых и вывозимых из Австралии.
Из-за атаки системы, которые позволяют грузовикам обмениваться данными с оператором, были отключены, в результате машины не могли попасть в терминалы, хотя разгрузка и погрузка судов все еще могли осуществляться, указывает AFR. В итоге там скопились контейнеры, заняв 90% складских помещений.
По словам руководителя филиала DP World в Океании Николая Ноеса, оценить стоимость грузов, которые застряли в портах, сложно. «У вас может быть контейнер с плазмой крови стоимостью в миллион долларов, а может быть подержанная одежда на экспорт стоимостью 800$», — отметил Ноес.
Контейнеры, которые должны были доставить клиентам в пятницу, те получат не раньше понедельника или вторника при условии, что DP World сможет восстановить свои системы данных, сказал он.
Компания DP World Plc заявила в воскресенье, что ей удалось достичь «значительного прогресса» в восстановлении перевозки грузов после атаки, сообщил Bloomberg. В правительстве заявили, что компьютерная система остается недоступной с тех пор, как в пятницу был обнаружен взлом.
В июле кибератака привела к сбою с доставкой грузов в крупнейшем порту Японии — Нагоя. Он произошел из-за атаки с помощью программы-вымогателя.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли