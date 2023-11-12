Кибератака парализовала работу четырех терминалов в портах Австралии

Атака произошла 10 ноября, она привела к сбою в работе терминалов одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World. В результате были блокированы 30 тыс. контейнеров с потребительскими товарами

Фото: Bayne Stanley / Zuma / Global Look Press

Кибератака, произошедшая в пятницу, 10 ноября, ограничила доступ к четырем портам одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World в Австралии, пишет The Australian Financial Review. В результате были блокированы 30 тыс. контейнеров с потребительскими товарами, включая электронику, одежду, продукты питания.

В стране у DP World Australia четыре терминала: в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Фримантле. На них приходится около 40% товаров, ввозимых и вывозимых из Австралии.

Из-за атаки системы, которые позволяют грузовикам обмениваться данными с оператором, были отключены, в результате машины не могли попасть в терминалы, хотя разгрузка и погрузка судов все еще могли осуществляться, указывает AFR. В итоге там скопились контейнеры, заняв 90% складских помещений.

По словам руководителя филиала DP World в Океании Николая Ноеса, оценить стоимость грузов, которые застряли в портах, сложно. «У вас может быть контейнер с плазмой крови стоимостью в миллион долларов, а может быть подержанная одежда на экспорт стоимостью 800$», — отметил Ноес.

Контейнеры, которые должны были доставить клиентам в пятницу, те получат не раньше понедельника или вторника при условии, что DP World сможет восстановить свои системы данных, сказал он.

Компания DP World Plc заявила в воскресенье, что ей удалось достичь «значительного прогресса» в восстановлении перевозки грузов после атаки, сообщил Bloomberg. В правительстве заявили, что компьютерная система остается недоступной с тех пор, как в пятницу был обнаружен взлом.

В июле кибератака привела к сбою с доставкой грузов в крупнейшем порту Японии — Нагоя. Он произошел из-за атаки с помощью программы-вымогателя.