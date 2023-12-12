В России появились первые коммерческие биометрические системы

Бизнес сможет работать через них и получать нужную информацию без необходимости аккредитоваться в Минцифры

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В России начали создавать коммерческие биометрические системы (КБС), рассказал РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует проект биометрии в правительстве). С помощью такой системы аккредитованные организации могут оказывать услуги по распознаванию как напрямую своим клиентам, так и другим компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии, но не готовы получать аккредитацию самостоятельно.

К настоящему времени подобные системы создали ВТБ, «Сбер» и ИТ-компания Ovision, убедился РБК. «Они свободного определяют стоимость своих услуг и могут конкурировать друг с другом», — отметил представитель аппарата.

Что такое системы с биометрией С 2023 года все биометрические данные россиян должны храниться только в Единой биометрической системе (ЕБС). Компании, которые ранее собирали такие данные, должны передать их в эту систему. Оператором ЕБС является «Центр биометрических технологий». Новое регулирование предполагает два сценария организации работы с ЕБС: Первый — «транзакционный», предполагает, что для предоставления сервисов на основе биометрии компании получают аккредитацию Минцифры, чтобы обращаться напрямую в ЕБС. Второй — «векторный», позволяет аккредитованным компаниям создать КБС и оказывать платные услуги по биометрической аутентификации сторонним организациям.

По словам представителя ВТБ, созданная финансовой группой система уже используется на выставке «Россия» на ВДНХ: с помощью биометрии осуществляется вход на территорию и различные локации экспозиции, начисление игровых рублей и списание их в сувенирных магазинах. Статус аккредитованной КБС расширяет возможности по оказанию услуг в том числе не клиентам банка: «Например, использование КБС возможно для оказания банковских услуг, оплаты покупок и проезда, реализации ряда других сервисов: участие в удаленном судопроизводстве; дистанционные нотариальные услуги; продажа алкоголя; дистанционная регистрация бизнеса и открытие счета для юрлиц и индивидуальных предпринимателей; допуск физлиц на спортивные объекты; оплата проезда на транспорте, в том числе средне и дальнемагистральных линиях», — перечисляет собеседник РБК.

«Сбер» получил аккредитацию как оператор коммерческой биометрической системы 28 ноября, сообщил РБК его представитель. Биометрия внедряется в собственные сервисы финкомпании — клиенты могут оплачивать покупки без карты и наличных, обслуживаться в отделениях банка без паспорта, проводить операции без карты в специально оснащенных банкоматах, сотрудники проходят в офис без пропуска, лишь взглянув в биометрический терминал. Представитель «Сбера» заявил, что банк с 2019 года продвигает собственную биометрическую платформу, сейчас в ней биометрические данные более 30 млн человек. «Сегодня Сбербанк развивает проект применения биометрии для сервиса «Оплата улыбкой», который пользуется высоким спросом и является альтернативой ушедшим с рынка платежным сервисам. Второй фокусный проект — доступ по биометрии на объект, например, в офис, жилищный комплекс или спортзал», — рассказал он, добавив, что Сбербанк также видит перспективы для предоставления перечисленных услуг внешнему рынку.

Гендиректор Ovision Михаил Козлов рассказал РБК, что его компания стала первой в сфере ИТ, которая получила аккредитацию и создала свою КБС. По его словам, планы подключения к КБС есть у бизнес-центров, госучреждений, администрации городов, но есть ли договоренности о сотрудничестве с подобными организациями у Ovision, он не уточнил.

О планах запустить собственную КБС для аутентификации клиентов, проведения антифрод-проверок в целях информационной безопасности также рассказал РБК представитель «Почта Банка».

В списке аккредитованных Минцифры организаций также указаны Россельхозбанк, «Альфа-банк», «АК БАРС». РБК направил им запрос.

Зачем свои коммерческие биометрические системы

По словам представителя ВТБ, компаниям, желающим получить аккредитацию Минцифры для работы с ЕБС, нужно, чтобы их ИТ-системы соответствовали требованиям информационной безопасности и законодательству, отдельное оборудование, программное обеспечение и команда специалистов. «Это дорогостоящий проект, и компаниям нецелесообразно нести такие расходы в условиях возможного подключения к уже запущенной коммерческой биометрической системе», — пояснил он.

По словам Михаила Козлова из Ovision, для небольших организаций будет более выгодным сотрудничать с КБС, чем получать аккредитацию и обращаться к ЕБС напрямую. «Чтобы аккредитоваться, компании необходимо увеличить капитал до 500 млн руб., получить банковскую гарантию, аккредитовать свои алгоритмы в «Центре биометрических технологий», подключиться к ГосСОПКе, а в идеале еще иметь лицензию ФСБ», — рассказал Козлов. Работа через КБС может быть интересной не только мелкому и среднему бизнесу, но и крупным корпорациям, если биометрия для них — это небольшой отдельный проект.

По мнению гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, создание собственных КБС должно быть особенно востребовано теми компаниями, у которых много пользователей биометрических сервисов, а значит большое количество запросов на аутентификацию, и необходима техническая поддержка для обеспечения их работы, например, в банках, ретейле, телекоме и ИТ, недвижимости, образовательных учреждениях и здравоохранении.

Для сторонних организаций использование КБС, по словам Маркова, позволит сэкономить при большом количестве запросов на аутентификацию, получить услуги расширенной технической поддержки биометрических сервисов. В некоторых случаях КБС может быть более удобна клиенту с технологической точки зрения, так как вся биометрическая обработка может происходить на территории дата-центра КБС или самой компании, если она стала аккредитованной организацией, отметил он. «КБС не обращается к ЕБС постоянно, она запрашивает векторы (математические шаблоны, которые не являются биометрией, а лишь описывают ее. — РБК), которые необходимы для нее и ее клиентов. При использовании КБС компания платит не за каждый проход, а за годовое использование сервиса, и большую часть стоимости составляет содержание и поддержка самой биометрической платформы, кадровые расходы и т. д.», — рассуждает глава VisionLabs, отмечая, что цена зависит от конкретного кейса — например, количества векторов, количества запросов на аутентификацию, а нижний порог — порядка нескольких сотен тыс. руб.

Ранее источники РБК на ИТ-рынке рассказывали, что Москва первой создаст региональный сегмент ЕБС. Как поясняли эксперты, региональный сегмент вправе хранить у себя векторы ЕБС и оказывать услуги по биометрической аутентификации, то есть может применяться для оплаты общественного транспорта, прохода на мероприятия и других услуг регионального значения.