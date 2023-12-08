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Дискуссионный клуб ,  
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Дмитрий Марков

Купить взглядом: как биометрия меняет сферу услуг

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ключевые факторы успешного бизнеса — качественное и быстрое обслуживание, максимально простая и дружественная коммуникация с клиентом. Новые способы повысить уровень сервиса перед компаниями сегодня открыла биометрия.

Технологии биометрии масштабно развиваются по всему миру, и Россия не исключение. По разным оценкам, последние четыре года российский рынок биометрических технологий рос на 20–30% ежегодно.

К 2022 году существенный вклад в развитие биометрических технологий внесли вендоры и крупные технологические компании. Отмечая перспективность этого направления, участники рынка разрабатывали решения как для собственного использования, так и для внешних клиентов. Биометрия успешно развивалась в банковском секторе, фитнес-индустрии, телекоме.

При этом широкое распространение в России получила технология распознавания лица, в то время как в мире более популярными стали решения на основе сканирования отпечатков пальцев.

Использование технологии в разных сферах услуг стимулируется регуляторными изменениями: в прошлом декабре президент подписал федеральный закон № 572-ФЗ, который, по сути, сформировал прозрачные правила игры для организаций, желающих работать с биометрией. Сохранность биометрических данных теперь обеспечивает государство, сконцентрировав их в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС), созданной по национальному проекту «Цифровая экономика».

При этом бизнес освободился от обязанности выстраивать сложные механизмы защиты данных в своем контуре и может наконец сосредоточиться на развитии сервисов.

Перезагрузка регулирования не только повысила безопасность данных, но и сформировала новую сервисную модель для компаний-участников. Эту модель назвали векторной — по типу персональных данных, которые используются для оказания услуги.

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Векторы — математически обработанные данные. Это числовой код, который не содержит непосредственно фото или голоса, но позволяет бесшовно оказывать услуги клиентам. Чтобы проводить распознавание на основе векторов, хранить их и обрабатывать, компания может пройти государственную аккредитацию, выполнив требования этой процедуры. Так она становится посредником между оператором Единой биометрической системы и другими компаниями, имея возможность зарабатывать на таких услугах.

Появление аккредитованных организаций, по сути, формирует новый рынок и создает дополнительную нишу для бизнеса.

Выгоды от внедрения биометрии бизнес может ощутить в разных аспектах работы — от сокращения финансовых издержек до минимизации очередей и повышения удовлетворенности обслуживанием. Технологии распознавания помогают снизить операционные затраты на офисы, бумажный документооборот и существенно сократить время обслуживания клиента.

Например, использование биометрии позволяет компании дистанционно привлекать новых клиентов с подтвержденными персональными данными. Таким образом, многие банковские услуги можно оказывать полностью дистанционно. Это значит, что и крупные банки с широкой сетью отделений, и небольшие региональные попадают в равные условия в борьбе за новых клиентов.

Помимо удаленной идентификации при оказании услуг биометрию можно применять для подтверждения личности уже существующих клиентов.

Сервис позволяет узнавать клиентов по лицу или голосу в любых каналах обслуживания, например в отделениях банков, банкоматах, при входе в приложения и на сайты, подтверждении самых разных операций. Заранее узнав клиента, можно подготовиться к обслуживанию и сформировать персональное предложение. Биометрия позволяет отказаться от привычных и довольно затратных способов проверки личности в дистанционных каналах — СМС или телефонных звонков операторов.

Одна из самых востребованных услуг по биометрии для бизнеса — биоэквайринг. Это оплата покупок в интернете или в офлайн-точке по взгляду. Для этого пользователям не нужно носить с собой банковскую карту или использовать приложение банка. Подключив биоэквайринг, можно заплатить, посмотрев в камеру на кассе или онлайн-площадке. Этот сценарий стал особенно актуален после того, как в России заблокировали некоторые привычные для пользователя способы оплаты телефоном.

Внедрив биоэквайринг, компании получают дополнительную выгоду — рост лояльности покупателей: сокращаются очереди на кассах, увеличивается число спонтанных покупок, когда кто-либо вышел из дома, но не взял с собой карту или наличные.

Использование биометрии сильно упрощает контроль доступа людей на предприятия или режимные объекты. Система на основе технологии позволяет организовать проход безопасно, удобно и без очереди. Такой подход минимизирует человеческий фактор при проверке личности и исключает подмену документов.

В целом биометрия позволяет безопасно предоставлять юридически значимые сервисы, существенно снижая риск мошенничества, повышает скорость обслуживания, делает услуги более доступными. В планах правительства — расширить сферы применения биометрии, дать возможность масштабировать ее использование на благо бизнеса и граждан.

Об авторе
Дмитрий Марков Дмитрий Марков генеральный директор VisionLabs
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб IT биометрия биометрические данные

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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