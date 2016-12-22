Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google

По действующему законодательству, отказ убрать из поисковой выдачи запрещенную информацию наказывается только штрафом

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Если поисковик Google не станет фильтровать выдачу, как того требует российское законодательство, в соответствующие законы может быть внесена норма о блокировке портала, сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

Сейчас закон предусматривает в качестве наказания за это нарушение только штраф в размере до 700 тыс. руб.

«Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать», — сказал Субботин, допустив появление в законе «более сурового наказания» в виде блокировки ресурса.

По словам чиновника, поправки могут быть внесены даже не в закон о выдаче ссылок на запрещенные сайты, а в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Субботин пояснил, что этот закон регулируют всю интернет-отрасль в целом.

Государство хочет, чтобы Google исключил из выдачи информацию о суициде и наркотиках, экстремизме и терроризме, а также детскую порнографию и азартные игры.

В пресс-службе Google сказали РБК, что компания не комментирует эту тему.

Закон, обязующий поисковики учитывать требования российского реестра запрещенной информации, вступил в силу с 1 октября.

11 декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за его нарушение. Как пояснили в ведомстве, поисковик не подключился к реестру запрещенной в России информации. Глава РКН Александр Жаров тогда же сказал, что ведомство планирует завести новое административное дело на Google.

Реестр запрещенных сайтов работает с 2012 года.

«Google как поисковик имеет постоянный адрес поисковой системы и работает по старым протоколам. И если протоколы Telegram позволяют убегать от блокировок, то в случае с Google заблокировать могут легко <...>. Даже если устанавливать отдельное приложение, то запрос к поисковику все равно не будет проходить. Это очередные неудобства для пользователей в первую очередь», — пояснил РБК эксперт Общества защиты интернета Александр Исавнин.​