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В России вновь отменили премьеру фильма «Мы» по роману Замятина

Премьеру экранизации антиутопии «Мы» Замятина вновь отменили
Изначально экранизация антиутопии должна была выйти еще осенью прошлого года, однако релиз перенесли из-за коронавирусных ограничений. Причины отмены выхода фильма 1 декабря неизвестны, как и новая дата релиза, уточнил прокатчик
Фото: Central Partnership
Фото: Central Partnership

Премьера фильма «Мы» по роману Евгения Замятина, запланированная на 1 декабря, отменена, новая дата релиза картины пока не назначена, сообщил РБК представитель прокатчика «Централ Партнершип».

Вопросы о причинах и деталях переноса премьеры в компании переадресовали продюсерам фильма. Ими выступают Сарик и Геворг Андреасян.

РБК обратился за комментарием к Сарику Андреасяну и его пиар-менеджеру.

Картина должна была выйти еще в прошлом году, однако релиз перенесли из-за коронавирусных ограничений. Сначала премьеру назначили на 8 сентября этого года, затем перенесли на декабрь.

Сюжет антиутопии разворачивается спустя 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Выжившие создали «идеальное» государство, где у каждого есть свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом, а в обществе царят счастье и гармония. Оно ведет борьбу за ресурсы и строит космический корабль. Главный герой, инженер по имени Д-503, встречает девушку И-330, которая переворачивает его взгляд на мир, пробуждая неконтролируемые чувства.

Режиссер проекта Гамлет Дульян говорил: «Люди все чаще и чаще поддерживают радикальные идеи, которые конфликтуют между собой. Такие «крайние» идеи и предложения вызывают деформацию ценностей и социальных ориентиров, что в итоге приводит к общественному взрыву и тотальному контролю над личностью. Сейчас это происходит во всем мире. А роман «Мы» Замятина продолжает оставаться классикой и мощным социальным произведением, поднимая злободневные темы даже спустя 100 лет».

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Главных героев в фильме сыграли Егор Корешков («Горько!», «Восьмидесятые») и Елена Подкаминская («Кухня», «О чем говорят мужчины»).

В этом году также отменили выход картины по роману Виктора Пелевина Empire V с участием рэпера Oxxxymiron'а (Мирон Федоров, в октябре Минюст внес его в список СМИ-иноагентов). Премьера была запланирована на 31 марта, однако после отмены дата нового релиза назначена не была.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Маргарита Овсянникова
«Централ Партнершип» Кино экранизация премьера
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