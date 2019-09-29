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Booking.com сообщил о нежелании молодежи России экономить на путешествиях
Проведенное по заказу сервиса исследование показало, что 60% российских юношей и девушек скорее урежут расходы на что-то другое, но предпочтут потратиться на поездку
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Большинство российских представителей поколения Z (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) считают траты на путешествия важнейшей статьей своих расходов, следует из исследования, проведенного по заказу Booking.com. Опрос показал, что 60% российской молодежи из поколения Z не согласны экономить на путешествиях, они, скорее, урежут расходы на что-то другое, а освободившиеся деньги потратят на поездку. В среднем в мире с таким подходом согласны 47% их сверстников.

У большинства опрошенных (80% в России, 69% в среднем в мире) уже составлен список мест, в которых они должны побывать. Треть всех участников опроса планируют совершить не меньше пяти «грандиозных путешествий» из этого списка в ближайшие десять лет, 39% намерены посетить за это время минимум три континента, 52% хотят побывать в «экстремальном месте».

Многие представители поколения Z предпочитают путешествовать — в том числе с рюкзаком в дальние страны — в одиночку, однако в России таких авантюристов-индивидуалистов заметно меньше. В среднем в мире 18% респондентов рассказали, что намерены отправиться в такую поездку в одиночку и даже выделить для нее свободный от работы или учебы год. В Гонконге об этом заявили 35% опрошенных, в Южной Корее — 27%, в Хорватии — 25%, в Италии — 23%, а в России — только 11%.

В то же время большинство российских юношей и девушек разделяют любовь поколения Z к социальным сетям и не готовы отказываться от них в своих поездках. «Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет выросли в среде цифровых технологий, поэтому неудивительно, что они не представляют своей жизни без гаджетов и интернета: 59% опрошенных считают Wi-Fi самым важным удобством во время проживания. Среди других возрастных групп он менее популярен», — отмечается в сообщении Booking.com.

Примерно половина россиян из поколения Z (47%) во время путешествий используют доступ к интернету для того, чтобы поделиться сделанными фотографиями. Во время своего последнего путешествия 32% из них делали по 10–30 фотографий каждый день, а самые заядлые (24%) — больше 50 фотографий в день.

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У опубликованных фотографий находятся благодарные зрители. 57% участников опроса из России рассказали, что им нравится рассматривать фото из путешествий в социальных сетях, а 43% признались, что для них соцсети — это главный ориентир при выборе места для следующей поездки.

«Согласно исследованию, Инстаграм влияет на принятие решения поколением Z намного сильнее, чем в среднем на российских пользователей (25%) и даже миллениалов (29%)» — отмечают в Booking.com. При этом многие из них доверяют мнению не только своих знакомых, но и популярных блогеров или знаменитостей.

В то же время почти половина (49%) участников опроса из России уверены, что социальным сетях в поездках уделяется слишком много внимания, а сами они предпочитают не тратить время путешествия на фотографии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Booking.com, молодежь
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