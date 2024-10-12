 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WP узнала о потере Киевом преимущества в использовании интернета Starlink

WP: Россия смогла улучшить свое положение благодаря терминалам Starlink
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Российские военные стали активнее использовать спутниковый интернет от Starlink, что раньше было преимуществом украинских сил, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военных, находящихся в Донбассе.

«Они просто одолели нас», — сказал офицер 72-й механизированной бригады ВСУ газете. Это подразделение с 2022 года вело оборону в районе Угледара, который с начала октября находится под контролем России. По словам военного, использование Starlink россиянами стало важным фактором потери города, помимо нехватки живой силы и вооружений у Украины.

WP пишет, что изучила четыре российских сайта, где можно нелегально купить терминалы Starlink — в основном их продают через Telegram. На одном из них было предложение о покупке терминала с подключением за чуть более чем $1 тыс. (около 100 тыс. руб.). Продавцы дают рекомендации «по минимизации рисков блокировки».

Терминалы приобретают в Европе и транспортируют через ОАЭ. Для подключения нужны зарубежный номер телефона, электронная почта и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы.

Материал дополняется

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Трамп заявил о венесуэльских бандах, которые охотятся на американцевОбщество, 16:05
WP узнала о потере Киевом преимущества в использовании интернета StarlinkТехнологии и медиа, 16:02
Появились первые кадры с места взрыва в ГрозномОбщество, 15:57
Космонавт «Роскосмоса» вернется на Землю на Crew Dragon 14 октябряТехнологии и медиа, 15:55
Потасовка с участием Басты произошла на матче МедиалигиСпорт, 15:54
В Польше заявили о готовности базы США сбивать российские ракетыПолитика, 15:51
В центре Грозного прогремел взрыв на заправкеОбщество, 15:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Дагестана заявил о готовности поддержать Керимова в трудную минутуПолитика, 15:39
Вакарчук оценил облаву ТЦК на своем концерте словами «радость и праздник»Политика, 15:29
Студенческий лагерь: из вуза в команду IТ-гиганта за пару месяцевТренды, 15:19
Лукашенко заявил, что Россия поможет найти в Гомельской области нефтьЭкономика, 15:11
В Москве закончился сезон работы фонтановГород, 15:03
Леннокс Льюис спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом нокаутомСпорт, 14:51
Казахстан поставил условием матча с Россией согласие ЧерчесоваСпорт, 14:49