WP узнала о потере Киевом преимущества в использовании интернета Starlink
Российские военные стали активнее использовать спутниковый интернет от Starlink, что раньше было преимуществом украинских сил, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военных, находящихся в Донбассе.
«Они просто одолели нас», — сказал офицер 72-й механизированной бригады ВСУ газете. Это подразделение с 2022 года вело оборону в районе Угледара, который с начала октября находится под контролем России. По словам военного, использование Starlink россиянами стало важным фактором потери города, помимо нехватки живой силы и вооружений у Украины.
WP пишет, что изучила четыре российских сайта, где можно нелегально купить терминалы Starlink — в основном их продают через Telegram. На одном из них было предложение о покупке терминала с подключением за чуть более чем $1 тыс. (около 100 тыс. руб.). Продавцы дают рекомендации «по минимизации рисков блокировки».
Терминалы приобретают в Европе и транспортируют через ОАЭ. Для подключения нужны зарубежный номер телефона, электронная почта и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы.
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