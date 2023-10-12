В российских судах сократилось число споров иностранцев за товарные знаки

Иностранцы стали меньше судиться за интеллектуальную собственность. Это связано со снижением активности тех, кто рассчитывал, что иностранцы вовсе не будут защищаться, а также желанием решить споры до суда во избежание огласки

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За восемь месяцев 2023 года число судебных разбирательств по интеллектуальной собственности с участием иностранных лиц в качестве истцов или ответчиков резко сократилось: если за тот же период 2022-го было рассмотрено 3,5 тыс. дел, то в 2023-м — 2,7 тыс. При этом общее число судебных дел по этой категории споров почти не изменилось: 15,4 тыс. дел против 15,3 тыс.

Такие данные следуют из исследования патентного бюро «Онлайн Патент», с которым ознакомился РБК. Выводы сделаны на основе анализа данных СПАРК за соответствующие периоды, в выборку включались дела в категориях «Охрана интеллектуальной собственности», «Товарные знаки и знаки обслуживания».

Изменился и состав стран участников споров: так, число дел по интеллектуальной собственности с участием компаний из США сократилось почти в 2,8 раза (доля от общего числа дел с участием иностранцев сократилась с 29 до 13%). В этой категории споров снизилось число дел с участием компаний из Великобритании, Китая, Германии, Швейцарии и Франции, но выросло с участием компаний из Южной Кореи (доля этой страны увеличилась с 7 до 14%), Финляндии (с 5 до 10%) и Испании (с 6 до 9%).

При этом в спорах за товарные знаки выросло количество дел с компаниями из Великобритании, Германии, Южной Кореи и Финляндии. Общее число дел о товарных знаках с участием иностранных лиц сократилось с 2,3 тыс. до 2,1 тыс.

Почему сократилось число споров с иностранцами

В 2022 году участники рынка ожидали, что иностранные компании, ушедшие из России, не будут защищать свою интеллектуальную собственность на территории страны, и массово подавали иски о прекращении действия товарных знаков, чтобы затем иметь возможность их зарегистрировать, пояснила Алина Акиншина, гендиректор «Онлайн Патента». Но ожидания с бездействием иностранцев не оправдались, поэтому в 2023 году количество подобных дел сократилось вдвое. Согласно российскому законодательству потребовать досрочного прекращения правовой охраны товарного знака возможно лишь при его полном неиспользовании на протяжении трех лет. Всего за восемь месяцев этого года было инициировано 37 дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков с участием иностранных лиц, а за тот же период прошлого года — 67.

Акиншина считает, что до конца года ситуация с судебными спорами по патентам вряд ли серьезно изменится, так как для этого необходимо существенное изменение законодательства или судебной практики, а предпосылок для этого пока нет. Тот факт, что в целом за выбранный период выросло число дел с участием только российских лиц, по мнению аналитиков «Онлайн Патента», объясняется тем, что после ухода иностранных игроков рынок стал более конкурентен — компании стали чаще судиться между собой.

Количество споров с участием иностранных компаний действительно сократилось, согласен руководитель направления «Интеллектуальные права в сфере технологий» ALUMNI Partners Антон Нефедьев. Он не связывает это с отсутствием у иностранных компаний желания защищать свои интеллектуальные активы. «Мы видим, что оно есть, но ввиду политической и экономической конъюнктуры иностранные компании стали чаще пытаться найти компромисс на досудебной стадии, чтобы дела не становились публичными, в том числе не освещались в иностранных СМИ в контексте того, что иностранные корпорации продолжают вести дела в России», — пояснил эксперт.

Рост количества споров по отдельным странам может быть связан с серийными истцами из таких стран — один правообладатель может генерировать достаточно много исков, пояснил в беседе с РБК юрист адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Константин Суворов. В Финляндии, например, зарегистрирован правообладатель Angry Birds, в Испании — Inditex, владелец Zara. Действия всего одной компании могут сильно влиять на общий процент дел, отметил Суворов. По его словам, в целом иностранные компании пока стараются удерживать свои позиции на рынке, особенно те, которые не заявляли о полном уходе. На фоне роста объемов неавторизованного импорта число споров с участием иностранных компаний, скорее всего, не уменьшится, считает Суворов.