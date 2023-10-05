В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов

С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это рекорд с 2019 года. На рынок выходят в основном турецкие продавцы одежды и обуви, но на долю новых марок приходится около 1% продаж

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank). Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — всего 11.

Как Россию покинули крупнейшие западные бренды После начала в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине иностранные компании, включая ряд крупнейших мировых fashion-ретейлеров, стали массово сворачивать бизнес в России. В их числе — испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories). Кроме того, с рынка ушли и люксовые бренды Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие люксовые марки. По данным NF Group на конец первого квартала этого года, с марта 2022 года об уходе объявили 23 иностранные компании, а еще 34 провели ребрендинг и передали (или объявили о планах передать) российский бизнес другим участникам рынка. В результате в российских торговых центрах освободилась значительная часть площадей. По данным NF Group на конец первого квартала этого года, объем свободных площадей только в торговых центрах Москвы на тот момент составлял 14,5%. На рынок начали выходить сети преимущественно из дружественных России стран. В прошлом году из 11 появившихся на рынке сетей пять были из Турции, две — из Китая и лишь по одной компании — из США и Италии. Как отмечают в NF Group, восточные компании впервые начали столь активно выходить в Россию.

Какие сети заходят в Россию

Большинство новых иностранных компаний, вышедших в Россию в этом году, — это бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции. По данным NF Group, в 2023 году в России появились девять таких компаний, они работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего». Еще три игрока — из Белоруссии. Кроме того, в этом году на российский рынок вышел продавец спортивной одежды из Австралии, а также сети из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

География происхождения иностранных компаний, выходящих на российский рынок, с 2022 года существенно изменилась. Ранее в стране начинали работать сети преимущественно из Европы и США, например в 2021 году в стране появилась французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, американская Guess Activewear. В 2020 году ситуация была схожей — в страну пришли немецкая сеть Boss Woman, шведская & Other Stories, итальянская Ereda.

Станут ли новые бренды популярными

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рост числа новых брендов, появившихся на российском рынке в этом году, говорит о его привлекательности и готовности зарубежных компаний развивать бизнес в России. Этот процесс создает разнообразие предложения и в перспективе приведет к улучшению показателей посещаемости торговых центров, отмечает она.

По мнению владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, в России будет появляться все больше брендов так называемого второго и третьего эшелона. На мировом рынке они менее заметны на фоне международных гигантов, вложивших в продвижение огромные средства, при этом зачастую ничуть не хуже последних по качеству, отмечает эксперт. Выход на российский рынок, по мнению Кауфмана, хорошая возможность для таких компаний начать мировую экспансию.

Однако, по мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, от ухода иностранных игроков выигрывают пока что российские бренды, такие как Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, марки Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela). Эти компании, по его словам, уже заняли топовые площадки в торговых центрах и продолжают наращивать число магазинов, в том числе в регионах. Кроме того, в выигрыше оказались и маркетплейсы — Ozon и Wildberries, которые успешно распродали товарные остатки международных компаний и на которых сейчас представлены товары, поставляемые в страну в рамках механизма параллельного импорта, продолжает Бурмистров. В результате продажи этих маркетплейсов в 2022 году выросли на 72% год к году и продолжили демонстрировать аналогичный рост в этом году. Доля же новых иностранных брендов одежды и обуви, по оценке Бурмистрова, сейчас занимает менее 1% рынка в денежном выражении и вряд ли существенно вырастет в будущем.