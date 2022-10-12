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Пользователи Facebook пожаловались на потерю тысяч подписчиков

Пользователи Facebook потеряли из-за сбоя тысячи подписчиков
До 10 тыс. число подписчиков упало и у Цукерберга. Позже оно вернулось к прежним 119 млн. В Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) сообщили, что работают над устранением неполадок
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Ряд пользователей сообщили, что у них резко, на десятки тысяч, сократилось число подписчиков в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фолловеров потерял и глава соцсети Марк Цукерберг: число его подписчиков упало на 119 млн, до почти 10 тыс., но позднее восстановилось.

В Meta подтвердили, что знают о проблемах в работе соцсети, пишет Hindustan Times. «Нам известно, что некоторые пользователи видят несоответствующее количество подписчиков в своих профилях Facebook. Мы работаем над тем, чтобы все как можно быстрее вернулось в нормальное русло, и приносим извинения за возможные неудобства», — сказали в компании.

РБК направил запрос в Facebook.

Ранее 12 октября сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте». С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и ряда других российских городов, а также из Минска.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили РБК, что у ряда пользователей «могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов». Администрация уже «завершает мероприятия по восстановлению» штатной работы сервисов, добавили в ней.

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