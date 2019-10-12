Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову

Комиссия по ценным бумагам США фактически никак не может помешать распространению токенов Telegram, а ее попытки судиться приведут к «эффекту Стрейзанд»: об ICO в итоге узнают далекие от процесса люди, заявил РБК Дмитрий Мариничев

Интернет-омбдусмен Дмитрий Мариничев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал РБК приостановку ICO Telegram властями США. По его мнению, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала владельцу мессенджера Павлу Дурову «сногсшибательный подарок».

SEC сообщила, что добилась судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. Компании, как предполагается, занимались первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успели собрать более $1,7 млрд. В комиссии пояснили, что хотят помешать Telegram «наводнить рынки США» якобы незаконно проданными цифровыми токенами.

«По сути это ICO, но по форме это набор последовательных действий, которые логичны и законны. В итоге все вместе они [действия] приведут к тому, что на рынок США выплеснутся миллионы Gram и остановить, а тем более контролировать этот процесс будет уже некому, включая и саму SEC», — заявил РБК Мариничев.

Он пояснил, что Telegram создает для собственных токенов «ликвидный цифровой рынок», который не сможет контролировать SEC кроме «предъявления истерических исков в попытках остановки начавшегося процесса». Мариничев предположил, что американская комиссия попробует предъявлять Telegram «значительные по сумме» претензии, чтобы «напугать и обеспокоить» инвесторов второй волны.