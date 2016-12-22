Контракт Тины Канделаки на «Матч ТВ» стал бессрочным

Тина Канделаки сохранила за собой пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». «Газпром-Медиа» не уведомил ее в конце сентября о расторжении срочного трудового договора, и таким образом он стал бессрочным

Тина Канделаки (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки продолжит работать в «Газпром-Медиа», сообщили РБК два источника в холдинге и один близкий к нему. ​

Срочный контракт с Канделаки завершился 30 сентября. Но переподписания нового не потребовалось — контракт стал бессрочным по формальным основаниям, поскольку «Газпром-Медиа» не уведомил своего топ-менеджера о его расторжении, объясняют собеседники РБК. В таком случае условие о срочном характере трудового договора теряет силу, и он считается заключенным на неопределенный срок, отмечает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры»​ Андрей Шугаев, ссылаясь на статью 58 Трудового кодекса.

Тина Канделаки отказалась от комментариев. Так же поступили и в пресс-службе «Газпром-Медиа».

Привыкла к критике Тина Канделаки заняла пост генпродюсера телеканала «Матч ТВ» осенью 2015-го. Но еще до официального назначения новая должность привела к конфликту. ​ Василий Уткин, глава спортивной редакции «НТВ-Плюс», на базе которой формировался штат «Матч ТВ», заявил о том, что не будет работать под руководством Канделаки. «Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина», — объяснил свое решение Уткин в колонке, вышедшей на портале sports.ru в августе 2015-го. Но уже месяц спустя Уткин изменил свое решение (с февраля 2016 года на «Матч ТВ» не работает). В октябре 2015 года в интервью РБК Канделаки заявила, что привыкла к критике и как пиарщик относится позитивно к тому, что предметом публикаций становится буквально все: «К «Матч ТВ» еще до запуска проявляется колоссальный интерес».

В октябре 2017-го на телевизионном рынке стали активно обсуждать возможный уход Тины Канделаки. Поводом стала передача «Матч ТВ» и связанных с ним тематических спортивных каналов, составляющих субхолдинг «ГПМ Матч», в управление другому субхолдингу «Газпром-Медиа» — «ГПМ Развлекательное телевидение». Изменение модели управления спортивным каналом в «Газпром-Медиа» объяснили тогда необходимостью повысить операционную эффективность вещателя. За предшествующий этим изменениям период «Матч ТВ» демонстрировал убытки. В 2016 году (за первый полный год работы вещателя) при выручке 13 млрд руб. по РСБУ себестоимость производства достигла почти 14,6 млрд руб. Убыток от основной деятельности при этом превысил 2,9 млрд руб., чистый убыток — 1,7 млрд руб.

По итогам 2017 года при выручке 12,6 млрд руб. убыток от основной деятельности сократился до 1,2 млрд руб., чистый убыток составил 51 млн руб. Одной из основных причин убыточности «Матч ТВ» собеседники РБК ранее называли высокую стоимость контента. До прихода к управлению телеканалом команды Артура Джанибекяна (до октября возглавлял субхолдинг «ГПМ РТВ»), ​«Матч ТВ» практически «не торговался» с подрядчиками и владельцами прав на спортивные трансляции, объясняли собеседники РБК.

Информация о том, что «Газпром-Медиа» не планирует продлевать с Тиной Канделаки новый контракт, вновь появилась минувшим летом. В преддверии завершения контракта с топ-менеджером «Матч ТВ» гендиректор медиахолдинга Дмитрий Чернышенко неоднократно отказывался комментировать журналистам перспективы заключения нового контракта. Кроме того, в августе стало известно о том, что Канделаки стала продюсером спортивного сериала для телеканала СТС, принадлежащего «СТС Медиа» — основного конкурента «Газпром-Медиа».

В 2017 году среднесуточная доля актуальной целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины 14–59 лет) составила, по данным Mediascope, 3,2%. Это значит, что программы канала смотрели только 3,2% всех мужчин указанного возраста, включавших в прошлом году телевизор. В первом полугодии 2018 года этот показатель вырос до 3,8%, так как в феврале «Матч ТВ» транслировал зимние Олимпийские игры в Корее, а в июне — матчи чемпионата мира по футболу.