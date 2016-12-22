Роман Петренко вновь стал руководителем ТНТ

Телеканал ТНТ возглавит Роман Петренко, работавший его гендиректором с 2002 по 2013 год, говорится в поступившем в РБК сообщении «Газпром-Медиа».

«Уверен, что его экспертиза в создании и продвижении телепродуктов на различных рынках и бесценный опыт как успешного медиаменеджера позволят телеканалу сохранять лидерство в коммерчески привлекательной телеаудитории 14-44 лет», — прокомментировал это назначение Чернышенко.

О том, что Петренко вернутся к руководству ТНТ ранее рассказали три источника РБК в разных медиахолдингах. Тогда было неизвестно, какую должность он займет.

Кроме того, в «Газпром-Медиа» сообщили, что субхолдинг «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) будет управляться компанией, возглавляемой гендиректором холдинга Дмитрием Чернышенко.

Он будет курировать все стратегические функции развлекательного субхолдинга, а также утверждать его организационную структуру и кандидатов на должности руководителей каналов. При этом бывший гендиректор ГПС РТВ Артур Джанибекян станет его первым заместителем.

«Для «Газпром-медиа» как для лидера развлекательного и спортивного телевидения, решение об усилении участия в управлении этими ключевыми активами является логичным и последовательным», — заявил Чернышенко.