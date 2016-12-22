ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,51 65,69 EUR Нал. 77,63 76,21 USD Бирж. 66,90 +0,65 EUR Бирж. 77,05 +0,90 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6610,78 -45,22 IMOEX 2417,69 -1,07% RTSI 1143,35 -1,39% Brent 83,43 -1,53% DJIA 25611,00 -3,10% Nasdaq 7426,26 -4,05%
Роман Петренко вновь стал руководителем ТНТ
Лента новостей
Роман Петренко вновь стал руководителем ТНТ 00:37, Технологии и медиа МИД призвал Польшу наказать виновных в осквернении могил советских солдат 00:15, Политика ЦСР предложил разрешить собственникам жилья забирать помещения должников 00:00, Общество Предсказавшие Болотную эксперты увидели предпосылки новых протестов 00:00, Политика В Bellingcat ответили на обвинение в ретуши фото «отравителей» Скрипалей 10 окт, 23:54, Политика 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 10 окт, 23:47, РБК и Lenovo Биржевые индексы в США резко упали по итогам среды 10 окт, 23:45, Экономика Кадыров попросил Евкурова передать народу Ингушетии «добрых пожеланий» 10 окт, 23:18, Политика Минобороны заявило о получении сирийскими террористами баллонов с хлором 10 окт, 23:07, Политика В Финляндии рассказали об угрозе задержки строительства российской АЭС 10 окт, 22:59, Бизнес Агентства сообщили о подготовке Украиной «провокации в Азовском море» 10 окт, 22:54, Политика Совет Европы допустил исключение России из организации из-за взносов 10 окт, 22:48, Политика В Белоруссии задержали объявленного в международный розыск россиянина 10 окт, 22:34, Общество Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 10 окт, 22:23, РБК и Элитная недвижимость Полиция изучит данные о попытках выкупить видео драки Кокорина и Мамаева 10 окт, 22:15, Общество Кожемяко заявил о поддержке Кремлем переноса столицы Дальнего Востока 10 окт, 22:12, Общество Трамп пообещал Индии скорый ответ на закупку С-400 у России 10 окт, 21:58, Политика Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта «Якутии» 10 окт, 21:49, Общество «Фонтанка» назвала возможного третьего подозреваемого в «деле Скрипаля» 10 окт, 21:46, Политика ЦСКА в третий раз подряд вылетел в 1/16 финала Кубка России по футболу 10 окт, 21:22, Спорт Кокорина задержали вслед за Мамаевым 10 окт, 21:17, Общество Нурмагомедов рассказал Путину о провокациях Макгрегора 10 окт, 21:15, Общество Россия и Белоруссия согласовали объем поставок нефтепродуктов 10 окт, 21:11, Экономика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 10 окт, 21:08, РБК и Сбербанк НОВАТЭК нашел газ для третьего СПГ-завода 10 окт, 21:07, Бизнес «Мираторг» инвестирует в производство ягнятины 27,5 млрд руб. 10 окт, 20:54, Бизнес Представитель России в ООН раскритиковал отказ от слов «мать» и «отец» 10 окт, 20:52, Общество Греция предложила Вашингтону создать у себя новые военные базы 10 окт, 20:51, Политика
Роман Петренко вновь стал руководителем ТНТ
Технологии и медиа, 00:37
0
Роман Петренко вновь стал руководителем ТНТ

Телеканал ТНТ возглавит Роман Петренко, работавший его гендиректором с 2002 по 2013 год, говорится в поступившем в РБК сообщении «Газпром-Медиа».

«Уверен, что его экспертиза в создании и продвижении телепродуктов на различных рынках и бесценный опыт как успешного медиаменеджера позволят телеканалу сохранять лидерство в коммерчески привлекательной телеаудитории 14-44 лет», — прокомментировал это назначение Чернышенко.

О том, что Петренко вернутся к руководству ТНТ ранее рассказали три источника РБК в разных медиахолдингах. Тогда было неизвестно, какую должность он займет.

Кроме того, в «Газпром-Медиа» сообщили, что субхолдинг «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) будет управляться компанией, возглавляемой гендиректором холдинга Дмитрием Чернышенко.

Он будет курировать все стратегические функции развлекательного субхолдинга, а также утверждать его организационную структуру и кандидатов на должности руководителей каналов. При этом бывший гендиректор ГПС РТВ Артур Джанибекян станет его первым заместителем.

Бывший гендиректор ТНТ вернется в «Газпром-Медиа»
Технологии и медиа

«Для «Газпром-медиа» как для лидера развлекательного и спортивного телевидения, решение об усилении участия в управлении этими ключевыми активами является логичным и последовательным», — заявил Чернышенко.

Теги: «Газпром-медиа» , ТНТ
Главное
Предсказавшие Болотную эксперты увидели предпосылки новых протестов Политика
Материалы по теме
Телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас-Медиа» подали новые иски к «Яндексу» Технологии и медиа
Телеканалы ТНТ, ТВ-3 и 2х2 подали в суд на «Яндекс» за пиратство Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter