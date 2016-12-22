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Россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах уже более $5 млрд
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Россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах уже более $5 млрд
Технологии и медиа, 07:32
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Россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах уже более $5 млрд
В этом первом полугодии траты россиян в зарубежных интернет-магазинах составили $5,19 млрд, что на 24% больше, чем годом ранее. Традиционные ретейлеры жалуются на невозможность конкурировать с иностранными площадками
Работа сортировочного центра в Китае (Фото: Jason Lee / Reuters)

​Как растут траты россиян в зарубежных интернет-магазинах?

Россияне в первом полугодии потратили на приобретение товаров в иностранных интернет-магазинах $5,19 млрд, следует из статистики ЦБ. Это на 24% превышает уровень января—июня прошлого года. Пик расходов пришелся на первый квартал, когда расходы россиян на зарубежные покупки онлайн достигали $2,72 млрд (рост почти на 35%), во втором они несколько снизились (до $2,48 млрд), но все равно оказались на 13,8% выше прошлогоднего уровня.

Рост онлайн-покупок за рубежом продолжился, несмотря на произошедшее в апреле ослабление рубля по отношению к доллару и евро на фоне новых американских санкций. Если в первом квартале доллар стоил примерно 56–57 руб., то во втором его стоимость колебалась около уровня 62 руб. за доллар. Курс евро из диапазона 68–71,5 руб. после апрельских пиковых значений, доходивших до 80 руб., переместился в диапазон 72,5–74,5 руб.

Данные статистики заставили Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) пересмотреть прогноз на весь 2018 год. Ранее АКИТ ожидала общие траты россиян в иностранных интернет-магазинах по итогам года на уровне 470–480 млрд руб. ($6,9–7,3 млрд по текущему курсу), рассказал РБК глава организации Артем Соколов.

«Если же за первую половину 2018-го эти траты достигли $5,19 млрд, за весь год можно ждать около $11–12 млрд, так как во втором полугодии традиционно объемы выше из-за новогодних праздников и скидок в китайских магазинах в ноябре», — поясняет Соколов. В целом за прошлый год траты россиян в зарубежных интернет-магазинах, по данным ЦБ, составили $8,9 млрд, и это было рекордным показателем за всю историю статистических подсчетов (ЦБ начал указывать такие траты россиян с 2011 года).

Почему тратят больше? ​

По мнению Артема Соколова, на стремительный рост показателя в 2018 году могли повлиять инвестиции зарубежных магазинов в сокращение сроков доставки и создание более выгодных предложений клиентам. «Они не платят НДС, таможенные пошлины, у них нет обязанностей по сертификации товаров или использованию онлайн-касс. Соответственно, меньше издержек и есть лишние средства, которые можно потратить на рекламу, а также предложить покупателям лучшие условия для покупки. Потребители же покупают товары там, где они дешевле и качественнее», — указал Соколов.

Драйверами роста трансграничной торговли традиционно являются такие категории, как электроника, одежда и обувь, говорит старший менеджер департамента консалтинга Deloitte Андрей Семенов​. «Чаще всего в зарубежных интернет-магазинах покупают товары в ценовом диапазоне до €22 (1660 руб. — РБК), что связано с невысокой покупательской способностью населения», — указал Семенов. По его мнению, рост сегмента трансграничной торговли сегодня вызван в том числе отложенным спросом: можно отметить всплеск потребления после 2014 года, когда из-за кризиса покупатели вынуждены были сократить расходы. Еще одна причина — ожидание роста курса валюты, после чего покупки в зарубежных интернет-магазинах станут для россиян дороже.

Данные ЦБ могут не отражать реальной картины, предполагает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, цифра может включать в себя не только покупки физических товаров, но и другие затраты, например на перевозку этих товаров. По оценке Иванова, объем затрат российских потребителей в иностранных интернет-магазинах еще в 2016 году остановился примерно на уровне $3 млрд в год, а средний чек с тех пор только уменьшался и сейчас составляет примерно $12.

Со следующего года большее количество российских пользователей иностранных интернет-магазинов может столкнуться с необходимостью заплатить пошлину. Сейчас в России пошлина не взимается с приобретенных в интернете товаров из-за рубежа, суммарная стоимость которых ниже €1 тыс. (75,4 тыс. руб.) в месяц, а вес легче 31 кг. С 1 января 2019 года порог будет снижен до €500 (37,7 тыс. руб.), а с 2020-го — до €200 (15 тыс. руб.). Обсуждается более быстрое снижение беспошлинного порога, а также введение пошлины в размере 20% на все товары, приобретенные россиянами в зарубежных интернет-магазинах, — с таким предложением в середине июня выступила Федеральная таможенная служба. Это предложение поддержала АКИТ. По словам Соколова, обсуждаемые сейчас пороги для товаров из зарубежных интернет-магазинов не позволят поддержать российские магазины. ​«Стоимость 98% интернет-заказов составляет менее €200, а значит, [снижение порога беспошлинного ввоза до этого уровня] лишь иллюзия, — считает Соколов. — Сейчас все страны отменяют устаревшие пороги по беспошлинным ввозам».

Видят ли угрозу российские ретейлеры?

Андрей Семенов прогнозирует дальнейший рост числа покупок в интернете и ожидает, что в отдаленной перспективе это может стать угрозой для отдельных сегментов традиционного ретейла. Сейчас в России, несмотря на высокое проникновение интернета, довольно низкая доля интернет-торговли — около 3% от объема всей торговли в стране, по данным АКИТ. По оценке Morgan Stanley, объем всего рынка интернет-торговли в России в 2018 году составит 1,292 трлн руб. ($19,8 млрд по текущему курсу), а по итогам 2023 года показатель должен вырасти до 3,491 трлн руб. ($53,4 млрд).

«Для российских ретейлеров такой темп роста трансграничной торговли очень критичен, ведь если бы эти деньги оставались в России, то могли бы стать драйвером развития многих секторов экономики внутри страны, почвой для возникновения различных стартапов, новых технологичных сфер», — говорит представитель обувного ретейлера Zenden Александр Милых.

Президент одежной компании Finn Flare Ксения Рясова констатирует, что ​ретейлеры в России «находятся в неконкурентных условиях и наблюдают падение продаж в связи с отсутствием регулирования в сфере [трансграничной торговли]». «Иностранные интернет-площадки в отличие от российских не должны платить НДС. Они будут развиваться по экспоненте, и по факту это официальная контрабанда», — настаивает Рясова.

Однако представитель группы компаний «Обувь России» (торговые сети Westfalika, «Пешеход» и другие) Наталья Паули не видит большой проблемы. «Любая компания, даже если она работает на локальном рынке, конкурирует не только с местными, но и с глобальными игроками, поэтому нужно быть к этому готовыми, — рассуждает Паули. — У наших компаний, производителей есть возможность конкурировать по качеству брендов, продукта, ассортимента, т.е. в среднеценовом сегменте, а это почти 40% российского обувного рынка».

По словам партнера консалтинговой компании Bain & Company Евгения Белащенко, негативный эффект на офлайн-ретейлеров оказывает интернет-торговля в принципе, поскольку несет меньше издержек и часто предлагает ниже цены на те же или сравнительные продукты. У трансграничной торговли есть плюсы: она способствует развитию онлайн-торговли в России в целом, степени ее проникновения в поселения по всей стране, формирует привычку у покупателей, увеличивает ценовую конкуренцию на рынке. «Вопрос о вреде трансграничной торговли неоднозначен, поскольку ценовая конкуренция — здоровое состояние для рынка, а для потребителя она несет только плюсы», — указал эксперт. Хотя есть и негативное влияние: трансграничная торговля забирает долю у российских ретейлеров, потенциально наносит ущерб российской экономике, поскольку государство недополучает налоги от таких отправлений.

Авторы: Евгения Баленко, Ольга Дубравицкая, Анна Пустякова.
Теги: ЦБ , электронная коммерция , интернет-магазины , интернет-торговля
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