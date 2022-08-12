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Технологии и медиа ,  
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Telegram позволил блокировать голосовые сообщения пользователям Premium

Telegram рассказал о новом обновлении мессенджера. Большинство новых функций будут доступны пользователям подписки Premium
Фото: Wilfredo Lee / AP
Фото: Wilfredo Lee / AP

Опция запрета для контактов отправлять голосовые и видеосообщения появилась у пользователей Telegram Premium. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в корпоративном блоге Telegram.

«У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С ее помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто», — говорится в сообщении.

У пользователей также есть возможность настроить исключения для отдельных контактов или групп контактов: они смогут отправлять голосовые и видеосообщения, несмотря на запрет.

В новое обновление Telegram вошли также платформа для создания новых эмодзи — тоже для Premium пользователей, интерактивные анимированные эмодзи, новая панель стикеров для iOS, возможность подарить Telegram Premium.

Дуров заявил о застрявшей из-за Apple революции для Telegram
Технологии и медиа
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

10 августа основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что обновление мессенджера затянулось из-за долгих проверок Apple. «Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного «процесса проверки» всех мобильных приложений техническими монополиями», — написал тогда Дуров.

Он привел в пример предстоящее обновление Telegram, «которое должно произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли путем обмена сообщениями», застрявшее на рассмотрении в Apple на две недели без каких-либо объяснений.

Основатель Telegram отметил, что это «не просто деморализует, а наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», не считая 30-процентного налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений — Дуров имел в виду комиссии за покупки в магазинах приложений.
 

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Павел Дуров Telegram обновление
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