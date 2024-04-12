Роскомнадзор заблокировал одно из старейших сетевых изданий в России

Издание было основано в 1998 году. Роскомнадзор назвал причиной блокировки «неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доступ к сайту общественно-политического издания «Полит.ру» ограничен в России, следует из данных сервиса Роскомнадзора.

В пресс-службе ведомства заявили РБК, что сайт заблокировали «за неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

В редакции пока не комментировали блокировку. РБК направил запрос в издание «Полит.ру».

«Полит.ру» начал работу в 1998 году, это одно из старейших сетевых изданий в России. Его основали филолог и политолог Кирилл Рогов (Минюст признал его иноагентом), издатель и продюсер Дмитрий Ицкович и историк и медиаменеджер Модест Колеров. Последний в 2002 году основал агентство Regnum, где несколько лет работал главным редактором (этот пост он покинул в ноябре 2022-го).

Сначала «Полит.ру» работал как раздел на сайте zhurnal.ru, а затем перешел на отдельную площадку. В рамках его работы был запущен ряд проектов, в том числе «Публичные лекции», «Взрослые люди», «От первого лица» и др. Издание в разные годы возглавляли журналисты Маша Гессен, Виталий Лейбин, Андрей Левкин (умер в феврале 2023 года).

С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года под блокировку в России попали сотни российских и зарубежных СМИ. Всего по состоянию на лето 2023 года Роскомнадзор ограничил доступ к 206 тыс. ресурсов из-за «фейков» о военной операции.